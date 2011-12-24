В ведение Минсоцполитики передана организация детского отдыха за рубежом
15:23, 24 декабря 2011Соцполитика
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Правительство передало ведение вопросов по организации детского отдыха за рубежом из компетенции Министерства по делам семьи, молодежи и спорта в ведение Министерства социальной политики.
Как сообщается на сайте Кабинета министров, это закреплено постановлением правительства № 1332 от 21 декабря 2011 года, которым вносятся изменения в Порядок организации выезда детей за границу на отдых и оздоровление и в Порядок ведения Государственного реестра детских заведений оздоровления и отдыха.
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