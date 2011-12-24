В Москве участники митинга - около 30 тысяч человек - требуют перевыборов

В российской столице продолжается многотысячный митинг, участники которого выступают против фальсификаций на думских выборах, которые прошли 4 декабря.

Как передает ИТАР-ТАСС, на митинге "За честные выборы", проходящем на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы, выступили около десяти ораторов. Обстановка в районе проведения мероприятия спокойная. По данным МВД РФ, на пике акции в ней участвовали около 29 тыс. человек.

Между тем организаторы мероприятия называют другие цифры. В частности, по словам блогера и одного из организаторов митинга "За честные выборы" Алексея НАВАЛЬНОГО, на проспекте собрались около 100 тыс. человек, сопредседатель движения "Солидарность» Борис НЕМЦОВ заявил о 200 тыс. участников. На мероприятии присутствуют сторонники разных политических, а также общественных движений.

Собравшиеся держат в руках белые шары, белые ленточки - символы данной акции.

Все выступающие требуют выполнения резолюции, принятой во время акции протеста на Болотной площади, в том числе отставки председателя ЦИК Владимира ЧУРОВА и перевыборов в Госдуму РФ.

В этот раз организаторы акции подготовились к ней лучше технически - была обустроена сцена, установлен хороший звук.

Место проведения митинга охраняют усиленные наряды полиции, за порядком с воздуха следит полицейский вертолет, развернут оперативный штаб ГУ МВД.