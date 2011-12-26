В Харькове начала работу муниципальная больничная касса.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя городского председателя по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлану ГОРБУНОВУ-РУБАН.

По ее словам, муниципальная больничная касса, которая является общественной организацией, будет обеспечивать дополнительное финансирование медицинской помощи для харьковчан. На сегодняшний день сумма вступительного взноса - 70 грн., ежемесячного - 40 грн.

«Харьковчане должны понимать, что больничная касса обеспечивает социальную защищенность каждого человека, независимо от его статуса и местожительства. Это добровольное медицинское страхование, которое сможет улучшить обеспечение жителей Харькова медицинскими услугами», - отметила С.ГОРБУНОВА-РУБАН.

По ее словам, в муниципальную больничную кассу уже вписан Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС и руководители многих крупных предприятий города.

С.ГОРБУНОВА-РУБАН подчеркнула, что преимуществом коллективного членства в кассе является то, что половину взноса платит предприятие, половину - представитель коллектива.

Она отметила, что для лечения с помощью кассы харьковчанину нужно подать в медзаведение заявление, что он является членом кассы. В свою очередь, больница, в которую обратился человек, связывается с офисом организации и сообщает о месте пребывания пациента. Туда выезжает эксперт кассы и решает финансовые вопросы.

С.ГОРБУНОВА-РУБАН отметила, что больничная касса в будущем заключит договор с сетью муниципальных аптек, чтобы «обеспечить членов кассы препаратами по максимально доступным ценам».

Она сообщила, в апреле 2012 года харьковская больничная касса планирует вступить во Всеукраинскую ассоциацию работников больничных касс Украины, что позволит сотрудничать не только с городскими лечебными учреждениями Харькова, но и с больницами других городов Украины.

«Мы надеемся, что эта касса станет опорой многим горожанам», - сказала С.ГОРБУНОВА-РУБАН.