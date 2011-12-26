Проект бюджета Киева на 2012 год предусматривает увеличение расходов на соцзащиту на 60%

Финансирование программ социальной защиты в Киеве в следующем году планируется увеличить на 60%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на проект бюджета города на 2012 год.

Комментируя заложенные в проект бюджета цифры, заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО сообщил, что кроме льгот и помощи, которые обеспечивает государство, в Киеве существуют собственные программы социальной защиты, например, «Забота. Навстречу киевлянам», «Социальное партнерство», «Дети столицы». На их выполнение в проекте бюджета Киева на 2012 год предусмотрено выделить на 60% больше, чем в текущем году – 144,5 млн. грн., а именно: «Забота. Навстречу киевлянам» – 122,6 млн. грн.; «Социальное партнерство» – 17,3 млн. грн.; «Дети столицы» – 4,6 млн. грн.

Кроме того, 6,2 млн. грн. будет выделено на погашение задолженности городской комплексной программы «Забота» за 2008-2010 годы.

«В 2008-2010 годах была сложная финансовая ситуация с наполнением доходной части городского бюджета. Она привела к ограничению финансирования дополнительных мер социальной защиты, которые были предусмотрены городской комплексной программой «Забота» на 2006-2010 годы. В бюджетах текущего и следующего годов мы предусмотрели средства для погашения долгов наших предшественников перед киевлянами. И в следующем году окончательно ликвидируем эту задолженность», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

В то же время, по его словам, большое внимание в следующем году будет уделяться оздоровлению детей. Так, согласно городской целевой программе, на оздоровление воспитанников детских домов-интернатов для детей-инвалидов и детей кризисных категорий предусмотрено 10,5 млн. грн., что в 10 раз больше, чем в 2011 году.

Председатель КГГА Александр ПОПОВ сообщил, что в целом в следующем году на социальную помощь киевлянам будет направлено 2,46 млрд. грн. Это расходы в том числе на выплату государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, инвалидам с детства, детям-инвалидам, предоставление льгот и субсидий киевлянам.

Средства также будут выделены на капитальный ремонт третьего корпуса центра защиты детей «Наши дети» и содержание учреждений социальной защиты и социального обеспечения.

«Еще до принятия Стратегии развития Киева до 2025 года мы начали активные действия по улучшению социального климата в столице. И уже сейчас можем говорить о конкретных результатах. Самое большое внимание при формировании будущего бюджета мы уделили именно социальной защите людей, которые в этом больше всего нуждаются», – сказал А.ПОПОВ.