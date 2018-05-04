Потребительская корзина: нищим флешка не в радость

Действия власти совершенно не поддаются никакой логике. Сначала узаконивается в прямом смысле антиконституционное право Кабмина определять объемы социальных выплат со ссылкой на дефицит госсредств, а затем на фоне все того же финансового тупика правительство берется за расширение потребительской корзины, которая является основой расчета прожиточного минимума. Цель таких шагов, вероятно, одна - демонстрация электорату улучшения инфляционной арифметики, а также заботы о ближнем. То есть, нам презентуют состоятельность проводимой политики и жизнеспособность реализуемых реформ.

О «корзинных» новшествах 2012 года заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Вадим Копылов. «Вы знаете, что с 2005 года, к сожалению, все это (пересмотр – ред.) тормозилось, Министерство экономического развития совместно с другими министерствами и ведомствами отработало ту позицию, и сразу после Нового года мы выйдем со своим проектом решения на рассмотрение Кабинета министров», - сказал В.Копылов. При этом, по его словам, после изменения потребительской корзины Минэкономразвития планирует начать пересмотр набора потребительских товаров и услуг, который используется для расчета показателей инфляции.

В Госстате поясняют, что потребкорзину дополнительно войдут: хлеб заварной и багет, масло оливковое, киви, капуста пекинская, кондиционеры, блендер, миксер, дрель, тонометр, подготовительные курсы к вступлению в ВУЗ, услуги няни, услуги больниц, маникюр, аренда жилья, страхование личного транспорта, мойка легкового автомобиля, дизельное топливо, ноутбуки, флешка, памперсы детские, часы наручные, зонтики…

Вроде бы, остается только радоваться, но если учесть, что исходя из состояния потребкорзины можно спокойно вычислить официальную инфляцию (индекс потребительских цен), то цены на перечисленные «пополнения», которые пока стабильны, или наоборот снижаются (к примеру, ноутбуки и флешки), позволят сократить ее показатель в наших умах, пусть незначительно, но все же… К тому же на основе данных из потребительской корзины, которая включает минимальный набор услуг и товаров и самые низкие цены на них, рассчитывается прожиточный минимум, который имеет прямое отношение к минимальной зарплате и минимальным пенсиям.

***Потребительская корзина - ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи. Такой набор используется для расчета минимального потребительского бюджета, исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах. Потребительская корзина служит также базой сравнения расчетных и реальных уровней потребления. Формированием потребительской корзины занимается Кабинет Министров Украины. Цена потребительской корзины зависит от уровня розничных цен на товары и тарифов на платные услуги (например, коммунальные платежи). Эта практика известна во всем цивилизованном мире. Из каждого вида потребностей к расчету включают приобретение относительно дешевых товаров, как правило, по государственным фиксированным ценам. Если, например, на рынке данный продукт или услуга продается по более низким ценам, за основу берется самый низкий уровень.

Кстати, стоит заметить В.Копылову, который сетовал, что с 2005 года пересмотр потребкорзины тормозился, что все действия в этой сфере определены Законом «О минимальном потребительском бюджете» (№1285-XII) от 1991 года. Так вот, в этом документе сказано: стоимостная оценка потребительского бюджета пересматривается с учетом индекса цен не реже одного раза в год, а содержание потребительской корзины - не реже одного раза в 5 лет и утверждается правительством. Размер нынешней потребительской корзины правительство утверждало в 2000 году (постановление КМУ "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" № 656 от 14 апреля 2000 г.). Другими словами, на лицо нарушение закона и кто за это ответит?

Но в Госстате поясняют, что «органы государственной статистики рассчитывают индекс потребительских цен на основе потребительского набора товаров (услуг). Этот набор определяется Госстатом при согласовании с заинтересованными министерствами, ведомствами, общественными организациями и научными учреждениями. Включение товаров (услуг) в потребительский набор проводится на основании данных относительно фактической структуры денежных расходов населения. Решающим критерием для включения к потребительский набор того или иного товара (услуги) является его доля в общих денежных расходах домохозяйств – не менее 0,1% для продуктов питания и 0,2% – для других товаров и услуг. Таким образом, в состав потребительского набора в первую очередь входят товары и услуги, которые больше всего и чаще всего потребляют домохозяйства, независимо от того, регулируются (устанавливаются) цены (тарифы) на них или носят свободный (рыночный) характер. Потребительский набор пересматривается раз в пять лет с учетом изменений на потребительском рынке и в структуре денежных расходов домохозяйств. Действующий на сегодня набор утвержден в 2007 году и содержит 296 товаров и услуг».

Такое разъяснение внесло еще больше неясности. Почему же В.Копылов называет ожидаемые новшества «потребительской корзиной», да и какая вообще разница между «набором» и «корзиной», а если в 2007 году непонятный по терминологии список обновлялся, то чего же В.Копылов сожалеет, что к этому процессу не приступали с 2005 года?..

Как отмечают в Госстате, теперь осуществляется дежурный пересмотр потребительского набора, который будет расширен до 335 позиций и внедрен в практику расчета ИПЦ с января 2012 года.

Значит, таки имеет эта «корзинная реформа» отношение к инфляции.

Себестоимость действующей потребительской корзины (или набора) с учетом цен составляет порядка 1800 грн. То есть, это и есть черта бедности. Но как же тогда быть с минимальной зарплатой и пенсией? Власть обещает: в следующем году минимальная заработная плата будет повышена до прожиточного минимума.

Власть обещает, что согласно госпрограмме экономического и социального развития Украины на 2012 год, гарантированный прожиточный минимум на одного человека в следующем году вырастет на 14%. Кроме того, со второго полугодия будет увеличен размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки.

Согласно бюджету-2012, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет составлять с 1 января - 1017 грн., с 1 апреля - 1037 грн., с 1 июля - 1044 грн., с 1 октября - 1060 грн., с 1 декабря – 1095 грн. Минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.

На фоне легких математических вычислений относительно того, сколько же должен минимально получать украинец, возникает вопрос - зачем вообще в цепочке украинских государственных расчетов нужна потребительская корзина (или набор)?

Конечно, она в том виде, в котором есть сейчас, не имеет права на существование, но, к сожалению, ее расширение (как, впрочем, и сокращение) никоим образом не отражается на жизни среднего украинца.

И что характерно: украинская математика очень отличается от общепринятой. В большинстве развитых стран уровень жизни граждан как раз и определяется стоимостью потребительской корзины. Данная практика заработала в Украине в 1991 году благодаря программе TACIS.

Если отбросить самые простые продукты питания (к примеру, 5 кг масла в год на одного человека), которые переведены в разряд «деликатесов», поговорим об иной «роскоши». Оденем кормилица семьи. Ему с майками, по сравнению с трусами, которых положено пять штук на два года, повезло – две на год, джинсы – одни три года, плащ – один на пятилетку, пальто не предусмотрено, куртка – одна на 4 года, носки - две пары на 5 лет, как и ботинки, резиновые сапоги – одни на семь лет и так далее. Особенно впечатляет личная гигиена украинца: шампунь – 2 ед. в год, носовой платок – 1 в год, одеколон – 0,66 в год!

В США потребительские корзины разрабатываются по бюджету Геллера, основанному на наборе тех товаров и услуг, которые общество считает необходимыми для нормальной жизни. По структуре бюджета Геллера продукты питания не должны превышать 30% «корзины», непродовольственные товары – 47%, остальные товары и услуги – 23%. В украинской потребительской корзине коммунальные услуги составляют только порядка 11%, а продукты питания – более 50%.

Американская корзина предусматривает расходы на табачные и алкогольные изделия, затраты на образование, мобильную и компьютерную связь. В Англии в корзину заложено шампанское и пиво, а еще МР3-плеер с музыкальными записями, а также акустическая гитара и большой перечень товаров для дома, включая дверные ручки и расходы на садовника. Французы заложили в потребкорзину расходы на посещение парикмахерской, покупку лаков для волос, гелей для душа и других косметических средств. Кроме этого предусмотрены аппараты для исправления зубов, аренда автомобилей, проезд на такси, а также питание для кошек и собак.

Соответственно этим потребностям введены и минимальные зарплаты. В США месячный прожиточный минимум составляет около 700 долларов, а минимальная зарплата - 1230 долларов в месяц. В странах Европы они различны, но все равно выходят за 100 евро, что подтверждает правоту ООН, которая подсчитала, что за чертой бедности живут четверо из 5 украинцев.

Правда, есть и пример соседей. Не далеко от нас ушла Россия - трудоспособному россиянину положено в день 300 г картошки, 360 г хлебных изделий, 100 г мяса, и 40 г рыбы. Менять верхнюю одежду полагается лишь раз в 2,5 года, 6 пар обуви вполне должно хватить на 3,2 года, а на развлечения нужно тратить не более 5% от поступающих доходов.

Председатель Совета Национального банка Петр Порошенко считает, что официальная методика расчета инфляции в Украине не отражает структуру потребления обычного украинца. «К сожалению, официальная методика расчета, по которой уже 10 лет считается в Украине инфляция, и по этой методике инфляцию считают по всему миру - она не отражает структуру потребления обычного украинского человека. В среднем в Украине средняя семья тратит на питание более 50% своего месячного бюджета», - сказал П.Порошенко.

По его словам, инфляционная корзина предусматривает наличие других продуктов, в том числе долгосрочного пользования, которые не всегда находят свое отражение в структуре потребления обычной семьи. «Конечно, если бы мы считали исключительно продукты питания, жилищно-коммунальные тарифы, плату за обучение, плату за услуги связи, то показатели инфляции или уровень расходов обычной семьи был бы значительно выше», - считает П.Порошенко.

По мнению экономиста Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, «какого-то существенного изменения именно из-за внесения 39 товаров в список существующих 296 товаров не произойдет, потому что их удельный вес будет менее 5%. Плюс в этом потребительском перечне много импортных товаров, цены на которые изменяются незначительно».

При этом он подчеркнул, что для роста индекса потребительских цен в следующем году есть более объективные причины. «Снижение инфляции, которое мы имели осенью этого года, в основном произошло за счет продовольственной группы, а цены по ней снижались за счет рекордно высокого урожая. Учитывая, что рекордный урожай редко бывает два года подряд, то в следующем году, если у нас будет средний урожай, скорее всего, мы будем иметь обычную динамику по сезонному росту цен на продукты питания», - пояснил эксперт.

В то же время, как отметил А.Жолудь, на сегодня есть проблемы с подсчетом потребительской инфляции, которые дают основания сомневаться в объективности предоставляемых Госстатом данных. «Основная проблема потребительской инфляции это то, что она, в отличие от других параметров, которые рассчитывает Госстат, имеет привязку к законодательству. То есть, у нас есть индексация доходов граждан по инфляции и, соответственно, из-за того, что высокая инфляция приводит к увеличению расходов бюджета, любое правительство не заинтересовано в не ожидающихся тратах» - отмечает А.Жолудь.

По его мнению, создавать сеть для сбора статистических данных подобную той, которую имеет Госстат, чтобы получить альтернативные данные, на сегодня экономически не выгодно, а значит вряд ли кто-то этим будет заниматься.

Что касается минимальной зарплаты, к которой потребительский «набор» имеет не опосредованное отношение, то в Национальном форуме профсоюзов Украины считают, что она, как и минимальные пенсии, должна составлять, по крайней мере, 3800-3900 грн., чтобы отвечать реальному прожиточному минимуму.

Как отметил председатель НФПУ Мирослав Якибчук, отмеченная «сумма учитывает реальные цены на продукты питания, одежду, бытовую технику, электроэнергию, бытовой газ, жидкое и твердое топливо, транспорт и связь, коммунально-бытовые, лечебно-оздоровительные услуги и лекарства, информационные продукты, расходы на духовные потребности, а также инфляцию».

В НФПУ считают, что нынешние расчеты прожиточного минимума и минимальной зарплаты проводятся по устаревшей системе и старым ценам. Минимальная зарплата в 1004 грн. не в состоянии наполнить потребительскую корзину рядового украинца.

По словам М.Якибчука, для правильных расчетов нужно, в первую очередь, научно обосновать минимальные биологические, коммунально-бытовые, социальные и культурные потребности человека. Кроме того, нужна постоянная индексация прожиточного минимума с учетом реального колебания цен на потребительском рынке.

«За год, который заканчивается, в Украине усилилось социальное расслоение, а также значительно увеличилось количество граждан, которых по международным нормам социальной оценки можно считать бедными. По данным НФПУ, в 2011 году относительно бедным является приблизительно 55% населения. Еще 40% населения испытывают страх, что вот-вот окажутся в категории бедняков. В то же время, более 2/3 национального богатства сосредоточенно в руках сотни семей», - заявляет председатель НФПУ.

Вывод напрашивается один – на фоне официального роста экономики жизнь в Украине остается на прежнем уровне, и даже хуже. И как бы власть не старалась замаскировать уровень инфляции, низкие зарплаты и пенсии не способны удовлетворить потребности украинцев. Мы перешли на ориентир бедности, судя по размеру прожиточного минимума, вместо роста. Обеспечив нормальные «минималки», государство бы увеличило спрос, что стимулировало бы отечественных производителей, которые начнут конкурировать в погоне за покупателем, снижая цены на свою продукцию. В результате состоится реальное сокращение инфляции. Где взять деньги на «минималку», может ответить власть. Но тогда как же быть с ее заявлением, что «Украина вышла на стабильные темпы экономического развития и становится потенциальным кандидатом на «новое экономическое чудо» мирового масштаба»?...

Елена Быстрицкая (УНИАН)