В Виннице создан единый территориальный центр соцобслуживания

Решением Винницкого городского совета создан единый территориальный центр социального обслуживания, который объединяет все подобные центры прежних 3 районов Винницы.

В соответствующем решении Винницкого городского совета от 27 декабря 2011 года говорится, что Территориальный центр разместился в Виннице на улице Соборной,50.

Территориальный центр, который является бюджетным учреждением, создан для осуществления социального обслуживания и предоставления социальных услуг гражданам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждающимся в посторонней помощи по месту жительства.

Территориальный центр осуществляет свою деятельность на принципах адресности и индивидуального подхода, доступности и открытости, добровольного выбора получения или отказа от предоставления социальных услуг, гуманности, комплексности, максимальной эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств, законности, социальной справедливости, обеспечения конфиденциальности, соблюдения стандартов качества, ответственности за соблюдение этических и правовых норм.

На социальное обслуживание (предоставление социальных услуг) в Территориальном центре имеют право граждане преклонных лет, инвалиды, больные, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи. Также граждане, которые находятся в сложной жизненной ситуации в связи с безработицей и зарегистрированы в государственной службе занятости как ищущие работу, в связи со стихийным бедствием, катастрофой (и имеют на своем иждивении несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, лиц преклонных лет, инвалидов), если среднемесячный совокупный доход их семей ниже, чем прожиточный минимум для семьи.

Как сообщал УНИАН, Винницкий горсовет 30 сентября принял решение о том, что с 2012 года ликвидируется распределение города на районы.