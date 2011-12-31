Для жителей Луганской области на праздники упрощено пересечение границы с Россией

На период Новогодних праздников для жителей Луганской области упрощен порядок пересечения границы с Российской Федерацией.

Об этом УНИАН сообщили в Луганской таможне.

Так, разрешен пропуск жителей Луганской области через местные пункты пропуска Можаевка-Герасимовка и Маноцкий-Югановка с 6:00 (время украинское) 31 декабря 2011 года до 18:00 (время украинское) 10 января 2012 года.

Это стало возможным благодаря тому, что Луганская область выступила с инициативой организовать пропуск через границу в праздничные дни по упрощенной схеме, и российская сторона поддержала предложение своих соседей. От имени глав Луганской и Ростовской областей Владимира ПРИСТЮКА и Василия ГОЛУБЕВА было подготовлено соответствующее обращение в силовые структуры Украины и России.

Пограничные службы Украины и РФ уже работали по такой схеме на Пасхальные праздники.