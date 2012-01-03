В Украине с 1 января повышены социальные стандарты.

Согласно закону о государственном бюджете на 2012 год, прожиточный минимум на текущий год устанавливается в следующих размерах: с 1 января - 1017 грн., с 1 апреля - 1037 грн., с 1 июля - 1044 грн., с 1 октября - 1060 грн., с 1 декабря – 1095 грн.

Для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения, устанавливаются такие размеры прожиточного минимума на 2012 год:

для детей до 6 лет: с 1 января - 893 грн., с 1 апреля - 911 грн., с 1 июля - 917 грн., с 1 октября - 930 грн., с 1 декабря - 961 грн.;

для детей от 6 до 18 лет: с 1 января - 1112 грн., с 1 апреля - 1134 грн., с 1 июля - 1144 грн., с 1 октября - 1161 грн., с 1 декабря - 1197 грн.;

для трудоспособных лиц: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 822 грн., с 1 апреля - 838 грн., с 1 июля - 844 грн., с 1 октября - 856 грн., с 1 декабря - 884 грн.

Законом также установлена на 2012 год минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.; в почасовом размере: с 1 января - 6,43 грн., с 1 апреля - 6,56 грн., с 1 июля – 6,61 грн., с 1 октября - 6,7 грн., с 1 декабря - 6,8 грн.

Как сообщал УНИАН, с 1 декабря прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц был установлен на уровне 953 грн.

Уровень минимальной заработной платы в течение декабря составлял 1004 грн.; в почасовом размере — 6,04 грн.

Размер минимальной пенсии составлял 800 грн.