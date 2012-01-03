В Украине повышено соцстандарты

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» с 1 января этого года повышаются социальные стандарты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В частности, с 1 января размер прожиточного минимума в среднем на одного человека составляет 1017 гривен.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 января 2012 года составляет 893 грн. против 816 грн. на начало 2011 года; для детей от 6 до 18 лет - 1112 грн. против 977 грн. на начало 2011 года; для трудоспособных лиц - 1073 грн. (начало 2011 - 941 грн.), для лиц, утративших трудоспособность, - 822 грн. (начало 2011 - 750 грн.).

Также растет уровень обеспечения прожиточного минимума для малообеспеченных семей. С начала 2012 увеличиваются и размеры помощи при рождении ребенка, которые в течение года будут продолжать постепенно расти. В целом они вырастут в среднем за год на 17%. Начиная с 1 января, размеры помощи составляют: на первого ребенка - 26790 грн. (на конец года - 28830 грн.); на второго ребенка - 53580 грн. (на конец года - 57660 грн.); на третьего и следующего ребенка - 107160 грн. (на конец года - 115320 грн.).

С 1 января максимальный размер пособия на детей составляет: до 6 лет - 446,5 грн. (на конец года - 480,5 грн.); от 6 до 18 лет - 556 грн. (на конец года - 598,5 грн.); от 18 до 23 лет, которые учатся, - 536,5 грн. (на конец года - 567 грн.).

Кроме того, в 2012 году возрастает размер пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство. В частности, начиная с января 2012 года, она составляет - 1786 грн. (до 6 лет) и 2224 грн. (от 6 до 18 лет). На конец года размер пособия в зависимости от возраста ребенка повышается до 1922 грн. и 2394 грн.

В I квартале 2012 года увеличивается пособие инвалидам с детства и детям инвалидам, в частности, с начала года помощь инвалидам с детства вместе с надбавкой по уходу составляет: I группы (подгруппы А) - 1483,5 грн.; I группы (подгруппа В) - 1233 грн.; II и III групп - 822 грн.