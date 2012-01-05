Еврокомиссия предложит странам ЕС увеличить пенсионный возраст - СМИ
13:35, 05 января 2012Соцполитика
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Брюссель. Офис комиссара ЕС по вопросам занятости Ласло АНДОРА планирует подготовить рекомендации относительно увеличения пенсионного возраста.
Об этом сообщает сегодня Интернет-издание EUuobserver со ссылкой на польское агентство PAP.
Согласно сообщению, рекомендации будут обнародованы в феврале, а их главная цель – способствовать преодолению экономических проблем, связанных со старением населения.
Рекомендации не будут носить обязательный характер.
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