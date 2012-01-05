Вступило в действие постановление о выплатах для инвалидов-чернобыльцев

С 1 января вступило в действие постановление Кабинета министров Украины, которым введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины, постановление № 1210 «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы», было принято 23 ноября 2011 года.

Согласно документу, средний размер пенсий участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС увеличится почти вдвое. В частности, инвалиды І группы будут получать 5439,52 грн. (в 2011 году – 2442,98), ІІ группы – 5128,73 грн. (в 2011 году – 2195,21), ІІІ группы – 3941,53 грн. (в 2011 году – 1421,61).

Кроме того, как сообщает пресс-служба, впервые введены гарантированные минимальные выплаты для инвалидов-ликвидаторов в процентах к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной). Таким образом инвалиды І группы будут получать 2399,70 грн. (в 2011 году – 1321,0 грн.), ІІ группы –2147,10 грн. (в 2011 году – 1199,0 грн.), ІІІ группы –1894,50 грн. (в 2011 году – 1008,0 грн.).

"При этом важно то, что при условии изменения размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, размер выплаты будет увеличиваться", - отмечается в сообщении.