С 1 января повышены пенсии инвалидам войны и ветеранам

С 1 января 2012 года повышены пенсии ряду категорий граждан, в том числе ветеранам и инвалидам войны.

Согласно обнародованным в газете «Урядовый курьер» (№3 от 6 декабря 2012 г.) данным, минимальная пенсия инвалидам ВОВ I группы (без учета пенсии за особые заслуги) на текущий год установлена в следующих размерах: с 1 января — 2,343 тыс. грн. (285% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность), с 1 апреля — 2,388 тыс. грн., с 1 июля — 2,405 тыс. грн., с 1 октября — 2,44 тыс. грн., с 1 декабря — 2,519 тыс. грн.; II группы: с 1 января — 2,096 тыс. грн. (255%), с 1 апреля — 2,137 тыс. грн., с 1 июля — 2,152 тыс. грн., с 1 октября — 2,183 тыс. грн., с 1 декабря — 2,254 тыс. грн.; III группы: с 1 января — 1,85 тыс. грн. (255%), с 1 апреля — 1,886 тыс. грн., с 1 июля — 1,899 тыс. грн., с 1 октября — 1,926 тыс. грн., с 1 декабря — 1,989 тыс. грн.; для участников боевых действий: с 1 января — 1,356 тыс. грн. (165%), с 1 апреля — 1,383 тыс. грн., с 1 июля — 1,393 тыс. грн., с 1 октября — 1,412 тыс. грн., с 1 декабря — 1,459 тыс. грн.

В соответствии с законами о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, о жертвах нацистских преследований и о соцзащите детей войны, на 2012 год устанавливаются такие повышения к пенсиям: инвалидам войны, бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто и т. д. I группы: с 1 января — 411 грн. (50%), с 1 апреля — 419 грн., с 1 июля — 422 грн., с 1 октября — 428 грн., с 1 декабря — 442 грн.; II группы: с 1 января — 328,8 грн. (40%), с 1 апреля — 335,2 грн., с 1 июля — 337,6 грн., с 1 октября — 342,4 грн., с 1 декабря — 353,6 грн.; III группы: с 1 января — 246,6 грн. (30%), с 1 апреля — 251,4 грн., с 1 июля — 253,2 грн., с 1 октября — 256,8 грн., с 1 декабря — 265,2 грн.; детям войны: с 1 января — 57,54 грн. (7%), с 1 апреля — 58,66 грн., с 1 июля — 59,08 грн., с 1 октября — 59,92 грн., с 1 декабря — 61,88 грн.

Выплаты, согласно закону о повышении престижности шахтерского труда, в 2012 году установлены в следующих размерах: минимальный размер пенсии шахтера: с 1 января — 2,466 тыс. грн. (300%), с 1 апреля — 2,514 тыс. грн., с 1 июля — 2,532 тыс. грн., с 1 октября — 2,568 тыс. грн., с 1 декабря — 2,652 тыс. грн.; доплата на одного иждивенца к пенсии в связи с утратой кормильца вследствие травмы или профессионального заболевания: с 1 января — 822 грн. (100%), с 1 апреля — 838 грн., с 1 июля — 844 грн., с 1 октября — 856 грн., с 1 декабря — 884 грн.