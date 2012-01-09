Львовские чернобыльцы возобновляют акции протеста

11 января во Львове состоится первая предупредительная акция львовских чернобыльцев и предпринимателей, которые будут требовать от власти выполнения обещаний, «которые она щедро раздавала чернобыльцам и предпринимателям Львовщины, однако забыла об их выполнении».

Об этом сообщил УНИАН сопредседатель ВОО «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

Как отметил Р.СЕКЕЛА, протестная акция с участием представителей ВОО «Вперед!», Львовской областной организации «Дети Чернобыля Львовщины» и ряда предпринимательских организаций области начнется в 11.00 возле здания Львовской ОГА, и будет проходить под лозунгом: «Долой лживую власть!».

«Власть цинично не выполнила свои обещания. Пообещала, лишь для того, чтобы мы прекратили свои протестные акции и демонтировали палаточный городок, и сразу же забыла об их выполнении. Поэтому во Львове был создан оргкомитет Сопротивления по координации протестных акции чернобыльцев и предпринимателей, в состав которого вошли представители ряда общественных организаций из нескольких областей Украины. Целью оргкомитета Сопротивления будет координация общих действий чернобыльских и предпринимательских организаций на территории Украины по отстаиванию ранее озвученных требований чернобыльцев и предпринимателей», - рассказал Р.СЕКЕЛА.

Он отметил, что на 11 января запланирована первая предупредительная акция протеста под стенами Львовской ОГА, а дальше аналогичные акции «волной пройдут по другим городам Украины».

«Мы возобновляем протестные акции, чтобы власть не кормила нас пустыми обещаниями. Новый Майдан начнется с акций чернобыльцев и предпринимателей!», - отметил Р.СЕКЕЛА.