Верховная Рада отказалась ввести электронные социальные карточки для льготников

Верховная Рада Украины отказалась ввести электронные социальные карточки при предоставлении и получении льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта «Об использовании электронных социальных карточек при предоставлении и получении льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий», внесенного народными депутатами Валерием КОНОВАЛЮКОМ (ПР), Сергеем ГРИНЕВЕЦКИМ (Народная партия) и Юрием ГАЙДАЕВЫМ (КПУ), проголосовали всего 9 народных депутатов из 370, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось функционирование единого автоматизированного реестра лиц, которые имеют право на льготы, услуги, выплаты и другие социальные гарантии (ЕГАРЛ), на основе которого будет создана Единая информационно-аналитическая система учета и управления средствами социальной сферы и введена электронная социальная карточка, как единый государственный стандартизированный инструмент, дающий право на получение социальных услуг.

Социальные карточки, в соответствии с законопроектом, должны были быть трех типов: электронное социальное удостоверение; удостоверение социального страхования; пенсионное удостоверение.

Предусматривалось, что лица, которые имеют право на льготы, будут иметь только одну электронную социальную карточку, на которой будет содержаться информация обо всех льготах, услугах, выплатах и других социальных гарантиях, на которые имеет право такое лицо.

Указанные электронные социальные карточки должны были выдаваться местными социальными службами по месту жительства льготника при регистрации его в ЕГАРЛ. В частности, предусматривалось, что электронные социальные карточки, в зависимости от типа карточки, должны были выдавать местные отделения Пенсионного фонда Украины или органы труда и социальной защиты населения.

Финансирование работ по изготовлению электронных социальных карточек должно было осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины.

Изготовление, эмиссия, зачисление и выплата пенсий и установленных законодательством льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий, должно было осуществляться для получателей пенсий и установленных законодательством льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий, безвозмездно.

Получение установленных законодательством льгот, услуг, выплат и других социальных гарантий, с использованием электронной социальной карточки, предусматривалось осуществлять через терминальное оборудование, которое должно было устанавливаться у предоставителей услуг (товаров).