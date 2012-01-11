Украина и Португалия урегулировали вопрос социального обеспечения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О ратификации Соглашения между Украиной и Португальской Республикой о социальном обеспечении».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Соглашение, подписанное 7 июля 2009 года в г. Лиссабон, применяется к законодательству Украины относительно: социального страхования, которое касается болезни (временной нетрудоспособности), беременности и родов (материнства), помощи на захоронение, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и/или смерти по этим причинам, безработицы, пенсии по возрасту, по инвалидности, в связи с утратой кормильца, за выслугу лет согласно законодательству об общеобязательном государственном пенсионном страховании; государственной помощи семьям с детьми в случае рождения ребенка и ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В отношении Португальской Республики Соглашение применяется: для системы социального обеспечения - к законодательству относительно схем социального обеспечения, применяемому к большинству работающих по найму и самозанятых лиц, и схем добровольного участия системы страхования по назначенной помощи - в случае болезни, материнства, отцовства и усыновления (удочерения), профессиональных заболеваний, безработицы, инвалидности, достижения определенного возраста и смерти; к схеме, которая применяется к помощи на семейные расходы подсистемы защиты семей системы социальной защиты граждан; к схеме возмещения убытков в связи с несчастными случаями на производстве.

Соглашение направлено на развитие взаимного сотрудничества в сфере социальной защиты населения Украины и Португальской Республики и урегулирование вопросов социального обеспечения граждан обоих государств.

Как сообщал УНИАН. Верховная Рада 21 декабря 2011 года ратифицировала Соглашение между Украиной и Португальской Республикой о социальном обеспечении при поддержке 315 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.