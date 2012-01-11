Янукович подписал изменения в законы о социальной защищенности инвалидов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно прав инвалидов».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данным законом предусмотрено внести изменения в Закон Украины “Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине”.

Законом предусмотрено, что центральные и местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации (независимо от формы собственности и ведения хозяйства, вида деятельности и отраслевой принадлежности), их филиалы, отделения, представительства, которые ведут отдельный учет результатов финансовой и хозяйственной деятельности, банки и другие финансовые учреждения, а также представительства иностранных юридических лиц (в том числе международных организаций), которые используют труд наемных работников - граждан Украины, если другое не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, физические лица, которые используют наемный труд, привлекают представителей общественных организаций инвалидов к подготовке решений, которые касаются прав и интересов инвалидов.

В законе определено, что инвалидом является лицо со стойким расстройством функций организма, что при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограничению его жизнедеятельности, в результате чего государство обязано создать условия для реализации им прав наравне с другими гражданами и обеспечить его социальную защиту. Дискриминация по признаку инвалидности запрещается.

В законе отмечено, что государство в отношении инвалидов должно выявлять, устранять преграды и барьеры, которые препятствуют обеспечению прав и удовлетворению потребностей, в том числе относительно доступа к объектам общественного и гражданского назначения, благоустройства, транспортной инфраструктуры, дорожного сервиса, транспорта, информации и связи, а также с учетом индивидуальных возможностей, способностей и интересов приобщать к образованию, труду, культуре, физической культуре и спорту. Также должно предоставлять приспособленное жилье, способствовать общественной деятельности.

Данным законом предусмотрено, что представители всеукраинских общественных организаций инвалидов, их союзов привлекаются (по их обращению) в состав коллегий и консультативно-совещательных органов центральных органов исполнительной власти. Представители местных общественных организаций инвалидов, их союзов привлекаются (по их обращению) в состав коллегий и консультативно-совещательных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в соответствии со своим статусом и территорией деятельности. С целью выполнения уставных задач и целей зарегистрированные общественные организации инвалидов, их союзы имеют право осуществлять необходимую хозяйственную деятельность без цели получения прибыли, а также хозяйственную и предпринимательскую деятельность путем создания хозрасчетных учреждений и организаций со статусом юридического лица, а также предприятий, основанных на коллективной собственности общественных организаций.

Также законом предусмотрено, что учебные заведения предоставляют образовательные услуги инвалидам наравне с другими гражданами, в том числе путем создания надлежащего кадрового, материально-технического обеспечения и обеспечения разумного оборудования, которое учитывает индивидуальные потребности инвалида.

В законе прописано, что телерадиоорганизации (независимо от формы собственности и ведомственного подчинения) обеспечивают субтитрование или перевод на жестовый язык официальных сообщений, кино-, видеофильмов, передач и программ в порядке и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

Законом определено, что предприятия, учреждения и организации, физические лица, которые используют наемный труд, создают безопасные и безвредные для здоровья условия труда, принимают меры к предотвращению инвалидности и восстановлению работоспособности инвалидов. В случае трудоустройства инвалидам обеспечивают разумное оборудование рабочих мест. Владельцы и производители транспортных средств, производители и заказчики информации (печатные средства массовой информации, телерадиоорганизации и пр.), операторы и провайдеры телекоммуникаций должны обеспечивать предоставление услуг и производство продукта с учетом потребностей инвалидов.

В законе отмечено, что планирование и застройка населенных пунктов, формирование микрорайонов, проектирование, строительство и реконструкция объектов физического окружения без приспособлений для использования инвалидами не допускается. Указанная деятельность осуществляется с учетом мнения общественных организаций инвалидов.

Транспортные средства общего пользования, которые изготовляются в Украине или ввозятся на таможенную территорию Украины, должны быть приспособлены для пользования инвалидами с недостатками зрения, слуха и с поражениями опорно-двигательного аппарата, а также должны предусматривать возможность установления внешних звуковых информаторов номера и конечных остановок маршрута, текстовых и звуковых систем в салоне для объявления остановок.

Также в законе отмечено, что «сужение содержания и объема права лиц с инвалидностью на льготный проезд транспортом не допускается».

Данным законом внесены изменения в Закон Украины “О реабилитации инвалидов в Украине”. Ими предусмотрено, что лицо может одновременно быть признано инвалидом одной группы и только по одной причине. При повышении группы инвалидности в случае возникновения более тяжелого заболевания причина инвалидности устанавливается по выбору инвалида. В случае, если одной из причин инвалидности является инвалидность с детства, указываются две причины инвалидности; виды трудовой деятельности, рекомендуемые инвалиду по состоянию здоровья.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 22 декабря.