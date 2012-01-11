Поступления в Пенсионный фонд в 2011 году выросли на 7,7% - до 197,635 млрд. грн.

По оперативным данным, в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) из всех источников финансирования в январе-декабре 2011 года поступило 197 млрд. 635,1 млн. грн., что на 7,7%, или на 14 млрд. 069,1 млн. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, собственные поступления ПФУ в 2011 году составили 139 млрд. 178,8 млн. грн., что на 16,6%, или на 9 млрд. 836,9 млн. грн. больше, чем в 2010 году.

Расходы на выплату пенсий и денежной помощи в 2011 году составили 210 млрд. 805,5 млн. грн.

По состоянию на 1 января 2012 года, средний размер пенсионной выплаты составляет 1 246,34 грн., что на 94,41 грн. больше, чем на 1 января 2011 года.

На 1 января 2012 года в Украине насчитывается 13 млн. 756,8 тыс. пенсионеров всех категорий.