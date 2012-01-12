На выплату помощи малообеспеченным семьям и инвалидам в 2012 г. направят 30,2 млрд. грн.

На выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам, и временной госпомощи детям в 2012 году направят 30,2 млрд. грн., что на 2,6 млрд. грн. больше, чем в прошлом году.

Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов, данная сумма предусмотрена Госбюджетом на текущий год.

Так, по состоянию на 11 января 2012 указанная субвенция перечислена в местные бюджеты в сумме 2,3 млрд. грн., то есть 89,9% плана на январь.

Кроме того, по состоянию на 11 января 2012 года на обеспечение выплаты пенсий и пособий в соответствии с ежемесячной росписью общего фонда госбюджета расходы программ Пенсионного фонда текущего года профинансированы в сумме 3,9 млрд. грн., что составляет 88% плановых назначений на январь текущего года.