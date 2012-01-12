Установлены минимальные размеры выплат по безработице на 2012 год

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы установил на 2012 год минимальные размеры выплат по безработице.

Согласно тексту постановления правления фонда (№297 от 16 декабря 2011 года), размещенного на официальном парламентском портале, с 1 января т.г. устанавливается минимальный размер помощи по безработице в размере 544 грн. для таких категорий:

лиц, которые в течение 12 месяцев, которые предшествовали началу безработицы, работали меньше 26 календарных недель (такие лица имеют право на помощь по безработице без учета страхового стажа);

лиц, с которыми расторгнут трудовой договор в случае: систематического невыполнении работником своих обязательств без уважительных причин (в случае если к нему уже применялись меры дисциплинарного взыскания); прогула без уважительных причин; появления на работе в нетрезвом состоянии; кражи работником имущества собственника, установленной судом.

Минимальная выплата по безработице в размере 825 грн. с 1 января предусмотрена для застрахованных лиц, которые в течение 12 месяцев, которые предшествовали безработице, работали на условиях полного или неполного рабочего дня не меньше 26 календарных недель. Данная сумма может быть пересмотрена в течение года, исходя из экономической ситуации, развития рынка труда и динамики роста зарплаты.