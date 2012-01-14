В Донецке на общественные слушания вынесена проблема пассивного курения в общественных местах города.

Как сообщили УНИАН в донецкой областной организации Комитета избирателей Украины, по инициативе КВУ, а также членов коалиции «Донбасс без табачного дыма» в городском совете начались консультации с общественностью на тему: «Проблема пассивного курения в общественных местах и пути её решения».

По результатам консультаций 1 марта в сессионном зале горсовета состоятся общественные слушания по данной теме.

В управлении по связям с общественностью горсовета сообщили, что предложения и замечания от жителей Донецка будут приниматься до 23 февраля.