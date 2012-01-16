Путин заявляет, что уровень жизни в России уже выше, чем в лучшие годы СССР

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что уровень жизни в современной России уже выше, чем в самые благополучные годы СССР.

Об этом он написал в своей программной статье, размещенной на его предвыборном сайте www.putin2012.ru

«Россия сегодня по основным параметрам экономического и социального развития – вышла из глубокого спада, который последовал за крахом тоталитарной модели социализма и последовавшим за ним распадом Советского Союза. Несмотря на кризис 2008-2009 годов, который «вычел» из наших усилий целых два года, мы достигли и преодолели показатели уровня жизни самых благополучных лет СССР», - говорится в статье.

По мнению В.ПУТИНА, продолжительность жизни в России уже выше, чем в Советском Союзе в 1990-1991 годах.

Также отмечается, что по сравнению с 90-ми годами бедность сегодня в РФ сократилась более чем в 2,5 раза. Практически ушли в прошлое «зоны застойной бедности», когда в больших городах дееспособные и активные люди не могли найти работы или же им месяцами не платили зарплату.

«Согласно независимым исследованиям, реальные доходы четырех из пяти россиян превышают уровень 1989 года – «пика» развития СССР, после которого началось падение и разбалансировка всего социально-экономического организма страны. Больше 80% российских семей сегодня имеет более высокий уровень потребления, чем средний уровень потребления советской семьи. Обеспеченность бытовой техникой выросла в полтора раза – до уровня развитых стран. У каждой второй семьи есть автомобиль – рост в три раза. Значительно улучшились и жилищные условия. Не только среднестатистический гражданин России, но и наши пенсионеры сейчас потребляют основных продуктов питания больше, чем в 1990-м», - сообщается в статье В.ПУТИНА.

По его словам, в России за последние 10 лет сформировался значительный слой людей, которых на Западе относят к среднему классу. Это люди с доходами, которые позволяют в достаточно широких пределах выбирать – потратить или сберечь, что купить и как именно отдыхать. Они могут выбирать такую работу, которая им нравится, у них есть определенные накопления.

«Средний класс – это люди, которые могут выбирать политику. У них, как правило, уровень образования такой, что позволяет осознанно относиться к кандидатам, а не «голосовать сердцем». Словом, средний класс начал реально формулировать свои запросы в разных направлениях», - считает он.

В.ПУТИН отмечает, что в 1998-м году средний класс составлял от 5% до 10% населения – меньше, чем в позднем СССР. Сейчас средний класс по разным оценкам составляет от 20% до 30% населения. Это люди, доходы которых более чем втрое превышают средний заработок 1990 года, заявил он.

В.ПУТИН отмечает, что повышение благосостояния в прошлом десятилетии во многом происходило за счёт действий государства, в том числе за счёт наведения порядка в распределении природной ренты.

«Нефтяные доходы мы использовали для роста доходов населения, для того, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты. А также – чтобы иметь национальные сбережения на случай кризисов и катаклизмов. Сегодня этот потенциал «сырьевой экономики» иссякает, а главное – не имеет стратегических перспектив», - уверен он.