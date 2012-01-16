Финподдержка правительства при рождении ребенка будет долговременной, заверяет Азаров

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет, что финансовая поддержка со стороны правительства при рождении ребенка будет долговременной.

Об этом он заявил во время общения с пользователями социальной сети Фейсбук, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

Н.АЗАРОВ напомнил, что в 2012 году одноразовая помощь при рождении ребенка будет увеличена.

«При рождении первого ребенка помощь увеличится на 2 тыс. 700 грн. и составит 28 тыс. 830 грн. При рождении второго ребенка помощь увеличится на 5 тыс. 460 грн. и составит 57 тыс. 660 грн. При рождении третьего ребенка помощь увеличится на 10 тыс. 920 грн. и составит 115 тыс. 320 грн.», - отметил Н.АЗАРОВ.

«Таким образом, эта помощь позволит нашим женщинам рожать больше, и деньги эти являются хорошим подспорьем для семьи. Правительство и дальше будет поддерживать политику по увеличению рождаемости», - заверил премьер-министр.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что после глубокого демографического спада в начале 1990-х годов «у нас уйдут годы для восстановления нормальной демографической ситуации». «Поэтому эта политика будет долговременной», - сказал он.