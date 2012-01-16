В Украине на 10 рабочих мест - 84 человек. Выросло число зарегистрированных безработных

В Украине в декабре 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 84 человек (на 1 января 2011 г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 января 2012 года составило 501,4 тыс. человек, что на 14,1% больше, чем на 1 декабря 2011 года.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 января 2012 года составляла 59,3 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).

Сообщают также, что в Украине в декабре 2011 года количество официально зарегистрированных безработных выросло по сравнению с ноябрем на 16,9%, или на 69,7 тыс. человек, и на 1 декабря составило 482,8 тыс. человек. В январе-декабре прошлого года уровень безработицы в целом сократился на 11,4% (на 1 января 2011 года количество безработных составляло 544,9 тыс. человек).

По данным Госстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 января 2012 года составил 1,8% от общего количества населения трудоспособного возраста (на 1 января 2011 года – 2,1%).

Количество безработных, которые на 1 января т.г. получали пособие по безработице, составило 365,3 тыс. человек, что на 22,4%, или на 66,9 тыс. человек, больше по сравнению с данными на 1 декабря 2011 года.

Средняя сумма пособия по безработице на 1 января 2012 г. составила 879 грн., что на 34 грн. больше, чем на 1 декабря 2011 года.