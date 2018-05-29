Компенсация по-украински: возможность защититься "правовым методом" ограничили

И снова власть сделала «шаг навстречу» незащищенным в социальном плане украинцам. Речь идет о правовой помощи. Президент Украины подписал закон об установлении предельного размера компенсации расходов на нее по гражданским и административным делам.

Размер компенсации расходов на правовую помощь по гражданским делам, в которых такая компенсация выплачивается стороне, в интересах которой принято судебное решение, другой стороной, а в административных делах - субъектом властных полномочий, не может превышать 40% установленной законом минимальной заработной платы в месячном размере за час участия лица, оказывающего правовую помощь, в судебном заседании, во время совершения отдельных процессуальных действий вне судебного заседания и во время ознакомления с материалами дела в суде, что определяется в соответствующем судебном решении.

В случае, если сторона по гражданскому или административному делу освобождена от оплаты расходов на правовую помощь, компенсация таких расходов выплачивается стороне, в интересах которой принято судебное решение и которая не является субъектом властных полномочий, в размере, не превышающем 2,5% установленной законом минимальной заработной платы в месячном размере за час участия лица, которое оказывало правовую помощь, в судебном заседании, во время совершения отдельных процессуальных действий вне судебного заседания и во время ознакомления с материалами дела в суде, что определяется в соответствующем судебном решении.

Компенсация расходов на правовую помощь выплачивается за счет государственного бюджета в пределах расходов, предусмотренных Государственной судебной администрации Украины на осуществление правосудия местными общими и местными административными судами.

Сразу после принятия Верховной Радой данного закона Ассоциация юристов Украины направила обращение на имя Президента с просьбой ветировать документ. Как отмечали в Ассоциации, правовая помощь не ограничивается только теми видами, которые предусмотрены документом. При этом правовые услуги включают в себя, помимо осуществления представительства интересов лица в судах, еще и предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам; составление заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера. Таким образом, считают в АПУ, вышеупомянутый перечень правовых услуг является абсолютно необходимым в любом судебном процессе, остается не возмещенным. Хотя эти расходы, как предусмотрено законодательством, должны быть справедливо возмещены.

С правовой помощью в Украине давно сложилась довольно странная ситуация. Не секрет, что «гонорар» адвоката порой сопоставим с суммой, которая является ценой вопроса обращения в суд. А с учетом всевозможных законодательных новшеств, а также кризисных явлений, «кланяться» Фемиде приходиться украинцам все чаще. Но, отказываясь от услуг дорогого адвоката или профессионального юриста, мы, полагаясь на собственные силы, зачастую получаем отказ в требованиях, или растягиваем процесс на долгое время. Адвокаты же теряют значительную часть возможной клиентуры. Тут и возникает вопрос компенсации правовой помощи. Но до использования этого механизма в полном и главное сопоставимом действительности объеме практически дело не доходит. Может, подписанный Президентом закон наведет порядок в этой сфере?

Как отмечает партнер ЮК JURIMEX Богдан Шаповал, с 2007 года и до сегодня граничный размер данных выплат устанавливался постановлением Кабинета Министров (№590 от 27.04.2006 г.). Принятым законом соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства (КАСУ) и Гражданского процессуального кодекса (ГПКУ), которые гласят, что размер граничных выплат на правовую помощь устанавливается законом, а не подзаконным актом правительства. Это является плюсом принятого документа.

«Согласно документу, размер компенсаций будет определяться, исходя из количества часов, затраченных адвокатом. То есть, учет времени, потраченного на предоставление правовой помощи, будет находиться в рамках контроля судьи», - отмечает юрист.

Между тем, как подчеркнул Б.Шаповал, к закону есть ряд существенных замечаний. Так, необоснованно сужено количество видов правовой помощи, стоимость которых подлежит компенсации. Например, почему-то составление процессуальных документов (исковых заявлений, ходатайств и т.д.) не попало в данный список.

«Если сравнить постановление и закон, то получается, что первый документ допускал включение в расчет граничной стоимости правовой помощи практически весь спектр услуг, который можно подвести к понятию «правовая помощь». Закон, однозначно, сократил реальный размер компенсации на правовую помощь в сравнении с существующими правилами. Между тем, в существующих условиях судебной системы закон в части четкого определения видов правовой помощи, которая включается в расчет граничной их стоимости, является оправданным», - подчеркнул эксперт.

Но, по словам юриста, если говорить о жизнеспособности документа, то тут не все так гладко. «Устоявшаяся судебная практика в гражданских и административных делах свидетельствует о том, что суды в очень редких случаях вообще удовлетворяют такие судебные издержки как правовая помощь. Поэтому в настоящее время гонорар юриста, представляющего интересы своего клиента в гражданском или административном процессе, как правило, никак не зависит от удовлетворения или неудовлетворения судом издержек на правовую помощь. Таким образом, данный закон на стоимость услуг адвокатов и других специалистов в сфере права не повлияет», - подытожил юрист.

Управляющий партнер ООО «Юридическая контора Спектор» Владимир Гарипов также отмечает, что вступивший в силу закон с одной стороны облегчил работу судьям, а с другой - ограничил возможность в полном объеме реализовывать право граждан на правовую помощь, что предусмотрено международным правом.

«В первую очередь, необходимо отметить, что в судах Украины даже до принятия указанного закона крайне редко судьи в полном объеме удовлетворяли требование о возмещении расходов на правовую помощь лицам, выигравшим судебный спор. Преимущественно представительство в суде и правовую помощь осуществляют адвокаты. Согласно ст. 12 Закона «Об адвокатуре», оплата труда адвокатов осуществляется на основании соглашения между гражданином, юридическим лицом и адвокатским объединением или адвокатом. В законодательстве не существует ограничений по размеру стоимости услуг лиц, предоставляющих правовую помощь, однако с принятием отмеченного закона существенно ограничивается возможность защиты своих прав в полном объеме», - подчеркивает эксперт.

По его словам, следует принимать во внимание, что многие обращаются за правовой помощью к специалисту лишь при наличии возможности в дальнейшем покрыть свои расходы за счет стороны, виновной в нарушении их прав. При этом законодательство Украины не ограничивает размер стоимости услуг адвокатов. «Таким образом, час работы специалистов в сфере права может варьироваться от 200 грн. до 2000 тысяч и более, в зависимости от многих субъективных факторов. С учетом того, что минимальная заработная плата на сегодня составляет 1134 гривни, стоимость граничного размера компенсации чуть более 400 грн., которая соответствует среднестатистической стоимости юридической консультации по Киеву. Однако установление ограничений может повлечь за собой как снижение конкуренции на рынке предоставления юридических услуг, так и снижение доверия других государств к органам правосудия Украины. Другими словами, закон ограничивает возможности лиц, желающих восстановить свои нарушенные права, получить квалифицированную качественную правовую помощь, так же как и увеличение судебных сборов в связи с принятием Закона «О судебном сборе». С другой стороны, закон унифицировал размеры затрат на правовую помощь, чем значительно облегчил работу судей при вынесении решений о компенсации», - подчеркнул В.Гарипов.

На сегодняшний день потребность в юридической помощи в сфере трудового, семейного, гражданского права возникает очень часто (к счастью, относительно уголовной ответственности реже). Но суды «неохотно» принимают решение о возмещении расходов на правовую помощь в полном объеме. То есть, для тех, кто нуждается в защите, право доказать свою правоту ограничено. При этом услуги адвоката являются конституционным правом гражданина. Поэтому практика возмещения затрат на них должна расширить свое применение, а не наоборот. Это будет свидетельствовать (хотя бы в данной сфере), что Украина – правовое государство.

Елена Быстрицкая (УНИАН)