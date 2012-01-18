Чернобыльцам стали платить меньше. Донецкая область обратится в Кабмин

В Донецкой области подготовили письмо в Кабинет министров Украины с предложениями по урегулированию пенсионных выплат ликвидаторам Чернобыльской катастрофы, которые в настоящее время стали получать значительно уменьшенную сумму ежемесячной пенсии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил 17 января на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

Он отметил, что в вопросах пенсионного обеспечения чернобыльцев «придется еще очень много поработать, …в том числе, и над улучшением условий выплаты им пенсий».

По словам А.ШИШАЦКОГО, такая категория чернобыльцев, как бывшие солдаты срочной службы и переселенцы, которых в Донецком регионе проживает сегодня больше 2 тысяч, после изменений в начислении им пенсий, «значительно потеряли» в своем материальном обеспечении.

В то же время, глава ОГА констатировал, что пенсионное обеспечение другой категории чернобыльцев, которых в области порядка 6 тыс. человек, «значительно выросло».

«Тем не менее, мы должны помнить обо всех наших гражданах. Поэтому от имени Пенсионного фонда за моей подписью мы подготовили соответствующее письмо в Кабинет министров с предложениями по урегулированию выплат данным категориям граждан», – сказал А.ШИШАЦКИЙ, выразив надежду на скорое разрешение данной проблемы.

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