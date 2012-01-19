Харьковские чернобыльцы создали новую всеукраинскую общественную организацию

В Харькове создана новая всеукраинская чернобыльская общественная организация «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член инициативной группы, чернобылец Владимир ПРОСКУРИН.

Он заметил, что 16 января новая чернобыльская организация соответствующим образом была оформлена и официально зарегистрирована.

По словам В.ПРОСКУРИНА, «Всеукраинское объединение ветеранов Чернобыля», которое создано «для эффективного отстаивания интересов ликвидаторов», будет альтернативным существующему объединению «Союз Чернобыль Украины».

В.ПРОСКУРИН подчеркнул, что на вчерашнем заседании совета областной организации «Союз Чернобыль Украины» он публично выразил недоверие президенту этой организации Юрию АНДРЕЕВУ и сложил с себя полномочия заместителя председателя харьковской городской организации «Союз Чернобыль Украины».