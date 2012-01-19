Кадровый учет и программа 1С не являются базами персональных данных - эксперт

Кадровый учет и программа 1С не являются базами персональных данных в контексте закона о защите персональных данных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила советник юридической фирмы «Василь Кисиль и партнеры» Оксана ВОЙНАРОВСКАЯ.

«И до разъяснения Госслужбы (по вопросам защиты персональных данных — УНИАН) и после разъяснения можно говорить, что кадровый учет в бумажном виде и 1С программа не являются базами персональных данных в понимании закона, и не должны защищаться законом. Соответственно, не должна наступать ответственность за нарушение», - отметила юрист.

Кроме того, юристы ожидают в ближайшем будущем появления судебных исков украинцев к собственникам баз персональных данных в связи с нарушением их прав на защиту такой информации.