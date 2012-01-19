Средняя зарплата в Польше выросла до 1200 долларов

Варшава. Средняя заработная плата в секторе предприятий в Польше в декабре 2011 года увеличилась в годовом выражении на 4,4% - до 4,015 тыс. злотых (1 долл. = 3,4 злот.).

Об этом УНИАН сообщило Главное управление статистики Польши (GUS).

По его данным, к ноябрю прошлого года средние зарплаты увеличились на 9%.

Аналитики прогнозировали 4,4% годовой и 8,5% месячный рост зарплат в последнем месяце прошлого года.

GUS также сообщил, что в секторе предприятий в декабре работало 5,5 млн. человек, что на 2,3% больше, чем в декабре 2010 года, но на 0,2% меньше, чем в ноябре.

Эксперты прогнозировали рост на 2,4% и падение на 0,1% соответственно.

В то же время, как сообщает польская Gazeta Wyborcza (GW), декабрь стал вторым месяцем подряд, когда реальная зарплата поляков уменьшилась из-за более высокой инфляции в стране.

Издание напомнило, в потребительские цены в последнем месяце года увеличились на 4,6%.

По данным газеты, в третьем квартале прошлого года среди 16 воеводств Польши (аналог украинских областей) рост цен превышал рост зарплат в 4 из них.

В одном воеводстве уровень инфляции был равен росту зарплат.

В 3-м квартале, по данным GW, самая высокая зарплата была зафиксирована в столичном Мазовецком воеводстве - 4,4 тыс. злотых, а самая низкая - на востоке страны: около 3 тыс. злотых.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году средняя зарплата в Польше в секторе предприятий, которая в январе 2011 года составляла 3,4 тыс. злотых, ежемесячно увеличивалась в годовом выражении от 4% до 5,9%.

Минимальная месячная зарплата в стране, которую обязаны платить работодатели сотрудникам после роста на 3% в 2010 году, в прошлом году выросла на 5% - до почти 1,4 тыс. злотых.

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