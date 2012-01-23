Путин хочет с 2013 года ввести экзамен по русскому языку и истории РФ для мигрантов

Кандидат в Президенты России, премьер-министр России Владимир ПУТИН выступает за введение с 2013 года обязательного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов.

Об этом говорится в его авторской статье «Россия: национальный вопрос», размещенной в сегодняшнем номере «Независимой газеты».

«Нам важно, чтобы мигранты могли нормально адаптироваться в обществе. Да, собственно, элементарным требованием к людям, желающим жить и работать в России, является их готовность освоить наши культуру и язык. Со следующего года необходимо сделать обязательным для приобретения или продления миграционного статуса экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по основам нашего государства и права», - заявил В.ПУТИН.

Он убежден, что Россия, как и другие цивилизованные страны, готова сформировать и предоставить мигрантам соответствующие образовательные программы. В ряде случаев требуется обязательное дополнительное профессиональное обучение за счет работодателей, считает он.

В.ПУТИН отметил, что сегодня граждан России серьезно волную многие издержки, связанные с массовой миграцией – как внешней, так и внутрироссийской. По его мнению, тесная интеграция на постсоветском пространстве может стать реальной альтернативой неконтролируемым миграционным потокам.

«Объективные причины массовой миграции – колоссальное неравенство в развитии и условиях существования. Понятно, что логичным способом если не ликвидации, то хотя бы минимизации миграционных потоков, было бы сокращение такого неравенства… Однако нет никаких объективных препятствий для того, чтобы реализовать эту логику у нас, на нашем историческом пространстве. И одна из важнейших задач евразийской интеграции – создать для народов, миллионов людей на этом пространстве возможность достойно жить и развиваться», - отмечается в статье.

В.ПУТИН отметил, что власти РФ понимают, что не от хорошей жизни люди уезжают «за тридевять земель и зачастую далеко не в цивилизованных условиях зарабатывают себе и своей семье возможность человеческого существования».

«Задачи евразийской интеграции – это ключевой инструмент, благодаря которому можно ввести миграционные потоки в нормальное русло. По сути, с одной стороны, направить мигрантов туда, где они будут в наименьшей степени вызывать социальное напряжение. А с другой – чтобы люди в своих родных местах, на своей малой родине могли чувствовать себя нормально и комфортно», - подчеркнул он.

Премьер РФ считает, что надо дать возможность людям работать и нормально жить у себя дома, возможность, которой они сейчас во многом лишены.

При этом он подчеркнул, что тот, кто приезжает в регионы с другими культурными, историческими традициями, должен с уважением относиться к местным обычаям.

«К обычаям русского и всех других народов России. Всякое другое – неадекватное, агрессивное, вызывающее, неуважительное – поведение должно встречать соответствующий законный, но жесткий ответ, и в первую очередь со стороны органов власти, которые сегодня часто просто бездействуют», - подчеркнул В.ПУТИН.

В частности, по его мнению, необходимо ввести уголовную ответственность за нарушение миграционных правил и норм регистрации.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября 2011 года Госдума России приняла в первом чтении закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», который регламентирует обязательное знание русского языка для иностранных трудовых мигрантов.

Согласно предлагаемым поправкам в действующий закон, мигранты, приезжающие в Россию на работу в сферах ЖКХ, торговли и бытового обслуживания, должны будут документально подтверждать знание русского языка.

23 ноября руководитель Федеральной миграционной службы России Константин РОМОДАНОВСКИЙ заявил, что граждане Украины, приезжающие работать в Россию, будут обязаны документально подтвердить знание русского языка.

По данным Федеральной миграционной службы, в Россию приезжает не менее 1 млн. трудовых мигрантов из Украины.