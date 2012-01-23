Янукович заявляет, что будет требовать от Кабмина обеспечения социальных прав людей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет требовать от правительства первоочередного внимания к обеспечению социальных и экономических прав граждан нашего государства.

Как сообщили УНИАНв пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил 22 января в своем выступлении на торжественном собрании по случаю Дня Соборности и Свободы Украины.

«Задача всей украинской власти - чтобы в 2012 году каждый украинец почувствовал эффективность и результативность наших действий. Необходимо повышать выплаты малообеспеченным», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что адресные доплаты получат в этом году учителя, врачи, работники культуры, пенсионеры, малозащищенные слои населения.

«Убежден, что без твердых гарантий социальной защиты наших граждан никакие модернизационные проекты не достигнут успеха», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент выразил убеждение, что эффективные и продуманные социальные реформы, без излишнего бюрократического рвения и «кавалерийских наскоков» - это одна из главных целей государственной политики.

«Надежное обеспечение защиты социальных прав граждан Украины будет способствовать усилению благосостояния, внедрению новых стандартов качества жизни украинцев», - отметил глава государства.

Читайте также: Азаров: о существенном улучшении жизни людей еще говорить нельзя