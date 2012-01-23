Природный прирост населения в Украине остается отрицательным – Госкомстат

Природный прирост населения в Украине по-прежнему остается отрицательным.

Как отмечает Государственный комитет статистики Украины, в 2011 году (январь-ноябрь) в Украине родились 460 тысяч 512 человек. Этот показатель практически равен данным за 2010 год – 456 тысяч 884 человека.

Количество умерших в 2011 году составило 609 тысяч 569 человек, в то время как в 2010 году умерли 638 тысяч 389 украинцев.

Статистика детской смертности остается практически равной: в 2011 году умерло 4 тысяч 119 детей в возрасте до года, в 2010 - 4198.

Таким образом, природный прирост населения в Украине по-прежнему остается отрицательным и составляет - 149 тысяч 057 человек, показатель 2010 года - –181 тысяч 505 человек.

Позитивный прирост населения в 2011 году был отмечен только в Волынской (816 человек), Закарпатской (3604 человека), Ривненской (3235 человек), Черновицкой областях (124 человека) и Киеве (4605 человек).

По данным на 1 декабря 2011 года, население Украины составляло 45 млн. 644 тыс. 419 жителей.

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