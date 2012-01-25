Очередная волна протестных акций чернобыльцев: ситуация в регионах

В Харькове около 70 чернобыльцев проводят акцию протеста с требованием отставки заместителя председателя облгосадминистрации по социальным вопросам Игоря ШУРМЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, ликвидаторы собрались на площади Свободы напротив Дома советов.

По словам одного из организаторов акции, чернобыльца Владимира ПРОСКУРИНА, участники пикета возмущены пренебрежительным отношением И.ШУРМЫ к их проблемам и считают, что заместитель губернатора лично имеет отношение к «репрессиям против чернобыльцев».

«Мы требуем отставки Игоря ШУРМЫ, потому что считаем, что он причастен к тем безобразиям, которые творятся в отношению чернобыльцев», - сказал В.ПРОСКУРИН.

Он допустил, что по указанию И.ШУРМЫ к медицинским документам ликвидаторов беспрепятственно имеют доступ работники милиции, после чего «на чернобыльцев фабрикуются уголовные дела».

По словам В.ПРОСКУРИНА, чернобыльцы также требуют «прекратить произвол и репрессии» и выполнять чернобыльские законы, невзирая на то, обращался или нет ликвидатор для этого в судебные органы.

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В Харькове ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС начали бессрочную акцию протеста с требованием выполнения Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы».

Как сообщил корреспонденту УНИАН один из организаторов акции, чернобылец Владимир ПРОСКУРИН, ликвидаторы намерены выходить на площадь Свободы ежедневно, пока не «будет позитивных сдвигов».

В.ПРОСКУРИН напомнил, что участники акции также настаивают на отставке заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации по социальным вопросам Игоря ШУРМЫ, при попустительстве «которого происходит фабрикование уголовных дел в отношении харьковских чернобыльцев».

«Мы будем протестовать, будем поднимать людей и обращаться ко всем депутатам всех уровней с просьбой поддержать чернобыльцев», - отметил В.ПРОСКУРИН.

По его словам, следующее выступление активистов харьковских чернобыльских организаций начнется завтра в 10.00 на площади Свободы перед Домом советов.