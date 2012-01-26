КС пояснил, чем руководствовался при рассмотрении дел о соцвыплатах

Суды при рассмотрении дел о социальных выплатах могут руководствоваться как законами Украины, так и нормативно-правовыми актами Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в решении Конституционного Суда по представлению Пенсионного фонда Украины и обнародованного сегодня.

«...Суды при решении дел о социальной защите граждан руководствуются, в частности, принципом законности. Этот принцип предусматривает применение судами законов Украины, а также нормативно-правовых актов соответствующих органов государственной власти, выданных на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, в том числе нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, изданных в пределах его компетенции на основе и во исполнение Бюджетного кодекса Украины, закона о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и других законов Украины», - говорится в решении КС.

КС также определил, что государственные социальные стандарты и государственные социальные гарантии могут быть определены как законами Украины, так иными нормативными правовыми актами, в частности, актами Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, КС 26 декабря принял решение о том, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства. В частности, КС определил конституционным пункт 4 заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.