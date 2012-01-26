Кабмин предлагает лишить выплат матерей-одиночек, чей доход выше средней зарплаты

Министерство социальной политики Украины подготовило законопроект, по которому часть матерей, воспитывающих детей без отца, могут лишиться государственной помощи. В частности, выплат на ребенка могут лишиться те матери-одиночки, чей доход превышает среднюю заработную плату.

Об этом рассказала Надежда РЯЗАНОВА, заместитель директора Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики, в интервью Weekly.ua.

По словам Н.РЯЗАНОВОЙ, необходимость внесения изменений в действующее законодательство вызвана тем, что за последние десять лет одиноких матерей в Украине стало больше почти в 20 раз, и чиновники полагают, что, как минимум, половина из них – фиктивные.

В Минсоцполитики полагают, что принятие закона «О государственной помощи семьям с детьми» в новой редакции отсеет около 6-7% матерей-одиночек, которые на сегодня получают помощь от государства.

«Мы хотим поднять максимальный размер пособия до 60% прожиточного минимума, и сделать так, чтобы помощь получали семьи, которые действительно в этом нуждаются, а не те, кто приезжает в Собез за пособием на BMW и в норковых шубах. У нас в Печерском районе столицы таких много», - говорит Н.РЯЗАНОВА.

В то же время, от инициативы профильного вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО – проверять, есть ли у одинокой матери дорогая машина или породистое животное - в министерстве открещиваются, и говорят, что будут действовать более цивилизованно.

По информации журнала, в 2003 году в Украине было 27 тыс. официально зарегистрированных одиноких матерей. К концу 2011 года - уже 576 тыс. Одинокие матери получают государственную помощь на 640 тыс. детей.

Сумма государственной помощи зависит от возраста ребенка и доходов мамы. Помощь в размере 50% прожиточного минимума получают матери с низким уровнем дохода. Все остальные – в размере 30% прожиточного минимума. В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом: в конце 2011 года на детей до 6 лет государство выплачивало от 260 грн. до 435 грн., на детей 6-18 лет – от 312 грн. до 521 грн.