Новая волна акций протеста: в феврале-марте пройдут в Харькове и Днепропетровске

Предприниматели намерены 23 февраля провести акцию протеста в Харькове и в течение марта - в Днепропетровске.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил член координационного совета Ассамблеи малого и среднего бизнеса Украины Игорь ГУРНЯК.

«Сегодня акция была в Киеве. Мы решили, что две следующие будут в Харькове и Днепропетровске, потому что там они нужнее», - отметил он.

«Мы в этом городе (Харькове - УНИАН) можем провести совместную крупную акцию с требованием возобновления конституционного строя», - подчеркнул И.ГУРНЯК, говоря о требованиях протестующих. Одним из основных их требований, отмечает он, является принятие законов, которые не противоречат Конституции Украины.

В Украине утрачены возможности для развития самоорганизации населения.

По словам координатора общественного движения «Вільний простір» Александра СУПРУНЮКА, предприниматели намерены создать единый координационный центр по подготовке акций протеста.

Кроме того, отметил А.СУПРУНЮК, предприниматели намерены провести в начале марта 2012 года всеукраинское вече, на которое призывают общественные организации делегировать своих представителей.