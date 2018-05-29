КСУ "застраховал" депутатов и чиновников от публичной информации

Выборы все больше дают себя знать как в экономической, так и политической сферах. Власть в преддверии их пускается во все тяжкая, лишь бы достичь основной цели – выиграть. Главным подспорьем в борьбе за голоса электората является законодательство, которое в последнее время особо «реформируется». А затем все всплывающие на поверхность «реформаторские» тенденции подкрепляются решениями судов высшей инстанции, которые давно «укрощены» правящей командой. Так было и в ситуации с соцгарантиями, выплата которых подчинена решению Кабмина, или как сейчас принято официально говорить – будет осуществляться согласно финансовым возможностям государства. Вызвавший бурю протеста со стороны общества этот пункт закона о бюджете на 2012 год абсолютно не вызвал сомнений у Конституционного суда. Он согласился с тем, что Кабмин единолично имеет право принимать решение по обязательствам государства относительно социальных стандартов и льгот. То есть, в ручном режиме Николай Азаров будет реализовывать социальную политику в Украине. А не Верховная Рада и Конституция, на которой должны основываться все законодательные акты в стране. При этом рядового украинца лишили возможности оспаривать нарушение его прав в суде. Да и чему удивляться, если КС в одно мгновение ока вернул страну в 1996 год, предоставил возможность президенту сидеть в кресле три срока… Разве можно с этим сравнить такую «шалость» как сокращение соцвыплат, насчет их власть себя под выборы обезопасила.

Это же она сделала и в плане открытости и прозрачности своих действий, что идет в полный разрез с заявлениями по поводу активизации борьбы с коррупцией. Так, 9 мая 2011 года вступил в силу Закон "О доступе к публичной информации", он якобы был направлен на обеспечение информационных прав граждан. Выписанные в нем пояснения, что же такое «публичная информация», говорят о том, что к ней относится практически все данные и документы, находящиеся у органов государственной власти и местного самоуправления. Обрадованные такими «чистыми» поступками власти, никто даже не заметил, что в правилах доступа и публикации информации не указано, какая именно и где она должна быть обнародована. Теперь только стало понятно, зачем такая лазейка для избранных была предоставлена. Разве же может понравиться «открытым» чиновникам, «не имеющим» никакого отношения в коррупции, публикация в СМИ информации о их личной жизни, о тратах на отдых и досуг, о том, сколько стоят их машины, дома, яхты, туфли. Да еще перед выборами и без их согласия. Теперь чиновники и депутаты могут не волноваться. Конституционный суд встал на их защиту. Он установил, что сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о человеке без его согласия государством, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами является вмешательствам в его личную и семейную жизнь и допускается исключительно в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.

Решением КС признано, что конфиденциальной считается «информация о личной и семейной жизни человека, какие-либо сведения и/или данные об отношениях неимущественного и имущественного характера, обстоятельствах, событиях, отношениях, связанных с человеком и членами его семьи».

Суд мотивировал свое решение тем, что положения части 1 статьи 32 и части 3 статьи 34 Конституции находятся во взаимосвязи и предусматривают как недопустимость нарушения права человека на неприкосновенность его личной и семейной жизни, так и право человека на свободный сбор, хранение, использование и распространение информации.

А основаниями для вмешательства в личную жизнь являются: согласие человека на сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации в отношении него, а также, в случае отсутствия такого согласия - только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия.

То есть, отныне заявленная властью прозрачность и доступность обезврежены. Причем не ее решением украинцы лишились права знать все и вся, а руками правосудия. При этом мотивацией внести коррективы не в законодательство, а в принцип его реализации, послужило обращение Жашковского райсовета. Это он «запутался» в законодательном механизме. Теперь ему все доходчиво растолковано…

Как отмечает Ольга Спектор, директор ООО «Юридическая контора Спектор», «решение Конституционного Суда предусматривает нераскрытие информации исключительно о семейной и личной жизни лица. Но данные о доходах должностных лиц не относятся к их личной и семейной информации, и не могут признаваться конфиденциальными. Таким образом, Решение не лишает должностных лиц обязанности публиковать декларации о своих доходах. Решение Конституционного Суда Украины, по сути, не внесло каких-либо новшеств, так что принятие такого решения никак не должно повлиять на борьбу с коррупцией. Этим Решением КСУ лишь узаконил определение конфиденциальной информации о личной и семейной жизни лица, чем фактически просто облегчил работу юристов при защите нарушенных прав граждан на тайну их личной и семейной жизни.

Также решение раскрывает понятие информации о семейной и личной жизни лица, в том числе и должностного, в разрезе не только национального законодательства, но и с учетом международных норм и Резолюций Парламентской Ассамблеи Совета Европы, что опровергает мнение о противоречии Решения европейскому праву».

В Центре политико-правовых реформ считают, что своим решением Конституционный Суд позволили власти сажать журналистов и общественных активистов за распространение информации о политиках и чиновниках. «Теперь журналистам и другим желающим за обнародование информации о политиках и чиновниках, что прямо не предусмотрено законом, может грозить наказанием по статье 182 Уголовного кодекса «Нарушение неприкосновенности частной жизни». За это предусмотрено наказание от штрафа до пяти лет заключения. Вследствие принятия такого решения для общественности может быть закрыт доступ к информации, например, относительно судимостей, дисциплинарных взысканий, получения специального образования и родственных связей чиновников всех уровней. Ведь все перечисленные данные подпадают под определение личной и семейной жизни. Кроме того, благодаря такому решению, можно будет завести уголовное дело против журналистов, которые занимались расследованием ситуации с Межигорьем или льготами конкретных народных депутатов. Поскольку представители СМИ обнародовали «конфиденциальную», согласно толкованиям Конституционного Суда, информацию о должностном лице», - подчеркивают эксперты ЦППР.

«В свою очередь, органы власти получили основание отказывать гражданам в доступе к информации о политиках и чиновниках. Открытой будет лишь та информация, которая касается выполнения ими функций государства, предоставление которой предусмотрено законом. В этом решении Конституционный Суд проигнорировал позицию Европейского суда по правам человека, что право на неприкосновенность частной жизни у политиков и других должностных лиц на имеет значительно уже границы, чем у обычного человека. Не может быть тайной информация, когда над правом общества знать объективно преобладает право чиновника сохранить в тайне определенные факты о себе.

Таким образом, Конституционный Суд создал условия для развития коррупции, лишил общество эффективных механизмов контроля власти», - отмечают в пресс-службе Центра политико-правовых реформ.

То есть, КС, судя по принятым решениям, фактически превратился в управление по делам Конституции Администрации Президента. Его вердикты окончательно лишают суды доверия граждан, тем самым, свидетельствуя, что Украина все больше отдаляется от такого понятия как правовое государство.

И последние решение КС - суды при рассмотрении дел о социальных выплатах могут руководствоваться как законами Украины, так и нормативно-правовыми актами Кабинета министров. То есть, еще раз КС подтвердил, что государственные социальные стандарты и государственные социальные гарантии могут быть определены как законами Украины, так иными нормативными правовыми актами, в частности, актами Кабинета министров. Теперь Пенсионному фонду предоставлена возможность оспаривать ранее проигранные льготникам – ветеранам войны, афганцам и чернобыльцам - дела в судах, а Кабмин будет «резать» соцвыплаты по своему усмотрению.

Последняя надежда на защиту своих прав в лице главной инстанции украинской Фемиды - Конституционного суда - украинцы потеряли…

Елена Быстрицкая (УНИАН)