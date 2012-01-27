Последние решения КС легализируют антисоциальную политику власти - Вязивский

Последние решения Конституционного Суда Украины, которые позволяют правительству определять и уменьшать размеры социальных выплат под предлогом отсутствия средств, легализируют циничную антисоциальную политику нынешней власти.

Об этом заявил народный депутат от «Нашей Украины», секретарь парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда Владимир ВЯЗИВСКИЙ, сообщают в пресс-службе партии.

«Кроме того, Конституционный Суд фактически лишил граждан возможности на получение от государства своих законных выплат через суд, предоставив судьям право, а фактически указание руководствоваться при вынесении таких решений подзаконными актами Кабмина, а не законами, в которых четко установлены размеры социальных выплат», - отметил депутат.

Он заметил, что такие решения Конституционного Суда являются политически заангажированными, противоречат 22 статье Конституции и создают опасный прецедент для дальнейшего грубого нарушения социальных прав граждан режимом Партии регионов.

«Ведь если КС с такой легкостью решил, что ограничение выплат социально уязвимым категориям граждан отвечает Конституции, то лишение граждан прав на бесплатное образование, медицину и наступление на другие права – это лишь вопрос времени», - заметил В.ВЯЗИВСКИЙ.

«Социально несправедливые решения власти уже заставили чернобыльцев и других групп граждан выходить на улицы и требовать защиты своих прав. Теперь, благодаря решениям КС, эти люди не будут иметь даже возможности обжаловать действия власти, которая нагло отказывается от выполнения социальных обязательств. При этом власть не только незаконно перестала выполнять решения судов, принятые ранее в интересах чернобыльцев, а еще и начала репрессии по отношению к чернобыльцам с привлечением прокуратуры, милиции и финансовой инспекции», - возмущается политик.

По мнению В.ВЯЗИВСКОГО, если бы нынешняя власть во время избирательной компании предупредила граждан, что улучшение их жизни понимает именно таким образом – эта власть не получила мандата доверия ни в одном регионе страны.

Как сообщал УНИАН, КС 26 декабря 2011 года принял решение о том, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства.

В частности, КС определил конституционным пункт 4 окончательных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным из воинской службы.

26 января, Конституционный Суд обнародовал решение, принятое по представлению Пенсионного фонда Украины относительно социальных выплат.

Согласно этому решению, суды при рассмотрении дел о социальных выплатах могут руководствоваться как законами Украины, так и нормативно-правовыми актами Кабинета министров Украины.