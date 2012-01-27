Социально незащищенные граждане не должны страдать из-за высокой цены на газ - Президент

Социально незащищенные слои населения Украины не должны страдать из-за высокой цены на газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, такое убеждение выразил Виктор ЯНУКОВИЧ во время дискуссии с бывшим Президентом Польши Александром КВАСНЕВСКИМ на 8-й Украинской ланч-конференции в Давосе.

«Нам некуда больше «нагружать» ценой на газ население и жилищно-коммунальное хозяйство», - заметил Президент.

Он подчеркнул важность соблюдения в Украине принципа социальной справедливости.

Глава государства также обратил внимание на то, что непомерная цена на российский газ негативно повлияла на конкурентоспособность разных отраслей промышленности Украины, вследствие чего многие из них сегодня работают на грани рентабельности.

Справка УНИАН. На повышении тарифов для населения на газ и теплоснабжение настаивает Международный валютный фонд, с которым Украина сотрудничает в вопросе получения кредитов.

Украина и МВФ в начале ноября 2011 года договорились взять паузу и начать пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

24-25 января 2012 года украинская делегациянаходилась в Вашингтоне на переговорах с МВФ.

26 января вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил, что тарифы на газ и коммунальные услуги для населения в 2012 году не будут повышаться. Он отметил, что это четкая позиция правительства, которой он придерживается и в переговорах с Международным валютным фондом.