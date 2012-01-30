Минсоцполитики предлагает ввести пенсионный сбор с операций с офшорными компаниями

13:27, 30 января 2012
Соцполитика
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Министерство социальной политики Украины инициирует введение пенсионного сбора в размере 12% от базы налогообложения с операций с офшорными компаниями.

Текст соответствующего законопроекта «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» (относительно пенсионного сбора по операциям с офшорными юрисдикциями) размещен на официальном сайте министерства.

Документом определяется объект налогообложения: перечисление средств нерезиденту, зарегистрированному в офшорной зоне; выполнение обязательств не в денежной форме перед нерезидентом, зарегистрированном в офшорной зоне; переход имущественных прав к нерезиденту, зарегистрированному в офшоре.

Перечень офшорных зон для уплаты сбора составляет Кабинет министров.

Денежные средства, перечисляемые госорганами согласно международным обязательствам, не являются базой налогообложения.

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