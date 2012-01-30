Право Кабмина устанавливать размер соцвыплат соответствует международной практике - Минфин

Решение Конституционного Суда относительно предоставления правительству права определять размеры социальных выплат, исходя из возможностей бюджета, соответствует международной практике, которая основывается на том, что не может быть сокращен прожиточный минимум, а максимум зависит от объективных причин.

Об этом говорится в позиции Министерства финансов, обнародованной на его официальном сайте.

На сегодня в Украине, по данным министерства, 18 млн. льготников по 380 категориям.

«Надо учитывать, что государство не может одновременно выплатить все социальные льготы, предусмотренные законодательством, многие из которых достались в наследство и являются устаревшими и популистскими. Границы платежеспособности государства, его бюджета и Пенсионного фонда, тем более во время мирового экономического кризиса, являются крайне ограниченными», - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве заверяют, что при установлении размеров социальных выплат правительство будет руководствоваться Конституцией.

Как сообщал УНИАН, КС 26 декабря 2011 года принял решение о том, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства.

В частности, КС определил конституционным пункт 4 заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.

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