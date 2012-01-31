Лидеры ЕС определились c политикой роста и созданием рабочих мест

Брюссель. Лидеры стран-членов Европейского Союза подписали заявление "К дружественной к росту консолидации и дружественного к занятости росту".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, заявление было подписано в рамках неформального заседания Европейского совета.

Подписи под документом поставили лидеры 26 стран-членов ЕС, кроме премьер-министра Швеции, который должен согласовывать текст документа с парламентом страны.

"Рост и занятость могут возобновиться только если мы продолжим согласованный и всесторонний подход, комбинируя умную фискальную консолидацию, которая защищает инвестиции в будущее развитие, устойчивую макроэкономическую политику и активную стратегию занятости, которая защищает нашу социальную сходство", - написано в заявлении.

Документом определены три приоритетных направления, которыми должны заниматься страны-члены при поддержке общеевропейских действий. Среди них - стимулирование роста занятости, прежде всего для молодежи, завершение создания единого рынка, а также усиление финансирования экономики и, в частности, малого и среднего бизнеса.

В рамках приоритета создания новых рабочих мест предполагается, что страны-члены ЕС создадут национальные планы занятости, предусматривающие конкретные меры по увеличению количества рабочих мест, в том числе за счет развития "зеленой" экономики и уменьшения налогов на зарплату. Предполагается, что специальное внимание в этих планах должно быть уделено усилиям по предоставлению первого рабочего места молодежи; значительному увеличению различных курсов и тренингов, которые бы способствовали получению молодыми людьми реальных возможностей трудоустроиться; содействовать трансграничному движению молодежи внутри ЕС с целью трудоустройства.

В сфере завершения формирования единого европейского рынка лидеры ЕС хотят как можно скорее достичь соглашения по стандартизации, энергоэффективности, упрощении бухгалтерского учета и правил государственных закупок до конца 2012 года; быстро реализовать представленный Еврокомиссией план действий по развитию электронной торговли; усилить двусторонние и многосторонние усилия для отмены торговых барьеров и обеспечения лучшего доступа на рынок и надлежащих условий инвестиций для европейских экспортеров.

"2012 год должен стать решающим для продвижения в торговых сделках с ключевыми партнерами", - написано в заявлении.

В сфере усиления финансирования экономики лидеры ЕС договорились до июня завершить работу по улучшению использования европейских структурных фондов в рамках реализации уже существующих и новых проектов; усилить поддержку малому и среднему бизнесу со стороны Европейского инвестиционного банка; обеспечить лучший доступ к венчурному капиталу; продолжить уменьшение неоправданных административных и регуляторных барьеров для малого и среднего бизнеса.