Размер помощи одиноким матерям в 2012 году вырастет на 15%, сообщает Минсоцполитики

Размер помощи одиноким матерям в 2012 году вырастет на 15%, в среднем он составит около 450 грн.

Как сообщается на официальном сайте Министерства социальной политики, по итогам 2011 года размер помощи одиноким матерям вырос на 10,2%.

В министерстве также напомнили, что законопроект №9516от 29 ноября 2011 года, которым определялся порог доходов семьи, ниже которого одинокая мать имела право на помощь на ребенка, отозван из парламента.

Согласно сообщению Минсоцполитики, на сегодня 10% одиноких матерей декларируют доходы, чтобы получить помощь в размере, превышающем минимальный.

Министерство отмечает, что все предложения относительно любых изменений в законодательстве по социальной поддержке одиноких матерей в обязательном порядке будут обсуждаться с общественными организациями до внесения на рассмотрение Верховной Рады.

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