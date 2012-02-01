Янукович одобрил формирование Президентского кадрового резерва

одобрил Стратегию государственной кадровой политики на 2012-2020 годы, которая, среди прочего, предусматривает образование и формирование Президентского кадрового резерва «Новая элита нации».

Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Целью создания Президентского кадрового резерва является привлечение наиболее одаренных граждан Украины к проведению в государстве экономических реформ, обеспечение подготовки таких граждан к работе в приоритетных сферах государственного управления.

Кроме того, стратегия предусматривает совершенствование системы прогнозирования потребности в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов с высшим образованием во всех сферах обеспечения жизнедеятельности государства; формирование и обеспечение выполнения государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров и специалистов с высшим образованием в соответствии с определенными государством приоритетами социально-экономического развития.

Стратегия содержит задачи по разработке национальной системы оценивания качества образования; проведению оптимизации государственных стандартов высшего образования; созданию современной методики разработки государственных стандартов профессионально-технического образования.

Должны быть разработаны государственные стандарты по новым рабочим профессиям, обновление действующих государственных стандартов; повышение престижа рабочих профессий; реформирование системы профессионально-технического, высшего и последипломного образования с целью обеспечения получения качественного образования; наработка механизма государственного гарантирования трудоустройства и карьерного роста после получения последипломного образования.

Среди задач - и совершенствование законодательства с целью упрощения условий и процедуры лицензирования деятельности по предоставлению образовательных услуг для обеспечения оперативного реагирования учебных заведений на потребности рынка труда.

Должны быть проведены и реформирование системы повышения квалификации и переподготовки кадров на основе модернизации форм и методов обучения с учетом специфики отрасли или сферы управления; переориентация системы повышения квалификации на предоставление специальных знаний, формирование умений, необходимых для выполнения работы по определенной профессии, должности, внедрение системы непрерывного профессионального обучения кадров, и др.

Президент обращает внимание и на необходимость детенизации рынка труда, предупреждения злоупотреблений работодателей в трудовых отношениях с работниками, в частности при решении вопросов принятия на работу, организации и оплаты труда; пересмотр квалификационных характеристик в части определения знаний, умений, навыков, ценностных характеристик и личных качеств работников, необходимых для выполнения задач на соответствующей должности.

Должно быть проведено и внедрение периодического оценивания результатов профессиональной деятельности работников, которое будет включать проведение оценки уровня достигнутых результатов профессиональной деятельности, квалификационного развития и обеспечения материального стимулирования по результатам оценивания; совершенствование механизма конкурсного отбора на должности, назначение на которые в соответствии с законодательством осуществляется на конкурсной основе; создание единой системы оценивания и стимулирования работы государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления; преодоление существующего дисбаланса в оплате труда работников высших и низших категорий.

Поставил В.ЯНУКОВИЧ и ряд задач по направлениям социальной защиты работников, в том числе и по обеспечению роста реальной заработной платы, по соблюдению государственных гарантий оплаты труда, по недопущению установления заработной платы работникам ниже прожиточного минимума, определенного законом.

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