Минсоцполитики предлагает уплачивать единый взнос в ПФ раз в квартал

Министерство социальной политики предлагает уплачивать единый взнос в Пенсионный Фонд раз в квартал.

Соответствующий законопроект правительство утвердило на заседании 1 февраля 2012 года, сообщается на официальном сайте ведомства.

Законопроектом, в частности, устанавливается, что физлица-предприниматели, избравшие упрощенную систему налогообложения, будут уплачивать единый взнос в Пенсионный фонд ежеквартально. По мнению Минсоцполитики, это позволит обеспечить ритмичное поступление средств в бюджет фонда и уменьшить суммы перечислений из госбюджета в течение года.

При этом предлагается оставить неизменной периодичность представления отчетности для этой категории плательщиков - один раз в год. На сегодня данные плательщики уплачивают единый взнос один раз в год.

Кроме того, будут унифицированы с нормами Налогового кодекса сроки уплаты единого взноса для предпринимателей, находящихся на общей системе налогообложения, и для самозанятых лиц (адвокатов, нотариусов и других).

Поскольку эти лица платят единый взнос с сумм дохода, который определяется ими в налоговой отчетности, то данным законопроектом предлагается установить для них срок уплаты единого взноса, следующий после истечения предельных сроков предоставления налоговой отчетности о доходах физических лиц (соответственно через 40 календарных дней после окончания года и до 1 мая следующего года). На сегодня законодательством определено, что такие плательщики уплачивают единый взнос один раз в год не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, - то есть до представления налоговой отчетности.

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