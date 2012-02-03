Луганские чернобыльцы обратились в Кабмин. Причина - несправедливые пенсии

Луганские чернобыльцы обратились в Кабинет министров по поводу несправедливо начисленных пенсий.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Луганского областного совета, соответствующее письмо было составлено вчера, 2 февраля, на заседании совета председателей районных и городских организаций Луганской областной организации «Союз Чернобыль Украины».

По словам председателя областной организации Ивана ВОЛЧАНСКОГО, после вступления в силу (с 1 января 2012 года - УНИАН) постановления Кабмина №1210 «О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» вопросов с перерасчетами выплат возникает больше, чем было до него.

«Введение данного постановления в действие не успокоило людей. Они задают законные вопросы: почему до решения судов пенсии были одного размера, а с января стали ниже? Возникли противоречия между чернобыльцами», — отметил И.ВОЛЧАНСКИЙ.

В обращении, принятом на совещании, говорится о том, что целый ряд категорий чернобыльцев сейчас получает заниженные выплаты. Среди них – бывшие военнослужащие, работники милиции, работники ликвидированных предприятий, вдовы. В Луганской области 55 из 156 инвалидов I группы получают минимальную пенсию. Уничтожены или потеряны документы ликвидаторов. Нарушаются даже не отдельные пункты, а суть меморандума, заключенного между правительством и общественной организацией «Союз Чернобыль Украины».

Участники совещания предложили в феврале провести заседание консультационного совета при Кабинете министров, на котором обсудить все назревшие проблемы, увеличить размеры минимальных пенсий, сделав более справедливым их перераспределение, не отказываясь от решения судов. В частности, предложение луганчан состоит в том, чтобы для инвалидов І группы размер минимальной пенсии составлял шесть минимальных прожиточных минимумов (5,5 тыс. грн.), второй – пять (4,6 тис. грн.), третьей – четыре «минимума» (3,7 тис. грн.).