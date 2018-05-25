Борьба с подростковым курением: в поиске эффективных методов…

Политика украинского государства в борьбе с подростковым курением базируется, в основном, на запретительных мерах. Ее эффективность невысока: страна остается в числе мировых лидеров по курению несовершеннолетних. Такая ситуация обусловлена тем, что в Украине очень мало внимания уделяется пропаганде здорового образа жизни, и, что греха таить, строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения.

Между тем, попытки изменить положение вещей к лучшему со стороны органов власти и общественности все же наблюдаются. Впрочем, громкие «атитабачные» пи-ар-мероприятия зачастую направлены не столько на пропаганду здорового образа жизни, как на «раскрутку» самих «активистов». Недавно реализованный в Деснянском районе Киева проект «Мы не продаем алкоголь и табак несовершеннолетним» может служить образцом удачного использования современных информационных и коммуникационных возможностей в этой сфере.

Инициатором проекта выступил глава Деснянской райгосадминистрации В.Жеребнюк. В его основе - методики упреждения курения несовершеннолетних, которые уже показали свою эффективность практически во всем мире. Они базируются на стратегической установке, согласно которой разъяснительная работа и методическая помощь работникам розничной торговли – основной путь к ограничению подросткового курения. Проведенные до и после реализации проекта опросы 1000 продавцов розничной торговли это подтверждают.

Ключевым мероприятием проекта стал семинар для продавцов табачных изделий, в ходе которого были четко разъяснены требования действующего законодательства, запрещающего продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним, а также предусмотренная законами ответственность за нарушения запрета. В ходе проекта все точки продажи сигарет района были обеспечены методическими материалами – «памятками» и наклейками, информирующими о запрете продажи табака лицам, не достигшим 18-летия.

Важно также, что в рамках семинара, непосредственным организатором которого выступил Центр социальных служб семьи, детей и молодежи при РГА, был проведен видеотренинг, в ходе которого продавцы учились отказывать несовершеннолетним, не доводя ситуацию до конфликта.

Сопоставление данных анкетирования до и после семинара дало следующие результаты:

на 9,9% увеличилась доля продавцов, четко знающих об ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним;

на 14% выросла информированность о возрасте, до которого запрещена продажа сигарет;

на 22,4% больше продавцов теперь имеют конкретные представления об ответственности за продажу сигарет несовершеннолетним;

на 29,1% увеличились знания о суммах штрафов за нарушения законодательства;

на 21,3% больше продавцов стали свидетелями отказа несовершеннолетним в продаже сигарет.

Несомненным успехом проекта стало то, что на финальной его стадии 97,7% работников розничной торговли заявили, что отказ в продаже сигарет подростку для них не является сложностью.

При этом 56,4% участников анкетирования высказались за то, чтобы увеличить количество профилактических мероприятий. И это еще одно доказательство тому, что акценты в политике государства, направленной на предотвращение подросткового курения, должны быть существенно смещены в сторону профилактики и пропаганды здорового образа жизни.

Усложнять доступ молодежи к сигаретам нужно. Но куда эффективнее (хоть и труднее) убедить подростка в том, что курение – это не его выбор. Простыми запретами (например, запретом продажи сигарет в киосках) этого достичь невозможно. В конце концов, на том месте, с которого уберут киоск, всегда появится бабушка с клетчатой сумкой, на которой вряд ли будет красоваться наклейка «Я не продаю сигареты несовершеннолетним»…

Петр Орлов