Греция строит стену на границе с Турцией. Защищается от иммигрантов

Греция начала строительство стены на границе с Турцией, чтобы сдержать поток нелегальных иммигрантов и беженцев.

Как передает радио «Свобода», строительство 12-километрового заграждения высотой 2,5 метра планируется завершить через 5 месяцев. Сооружение будет снабжено двойным рядом колючей проволоки, а также 25 видеокамерами.

Стоимость проекта - не менее 3 млн. евро.

Заграждение пройдет по сухопутному участку 150-километровой границы с Турцией.

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