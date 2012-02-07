Греция строит стену на границе с Турцией. Защищается от иммигрантов
10:22, 07 февраля 2012Соцполитика
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Греция начала строительство стены на границе с Турцией, чтобы сдержать поток нелегальных иммигрантов и беженцев.
Как передает радио «Свобода», строительство 12-километрового заграждения высотой 2,5 метра планируется завершить через 5 месяцев. Сооружение будет снабжено двойным рядом колючей проволоки, а также 25 видеокамерами.
Стоимость проекта - не менее 3 млн. евро.
Заграждение пройдет по сухопутному участку 150-километровой границы с Турцией.
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