Антикоррупционный закон дополнят новой нормой о декларациях

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 301 из 405 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом планируется привести ряд законодательных актов Украины в соответствие с Законом Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

В первом разделе законопроекта содержатся статьи, которыми вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности: Кодекс законов о труде в Украине, Таможенный кодекс Украины, Законы Украины «О Кабинете Министров Украины», «О прокуратуре», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О Государственной налоговой службе в Украине», «О Государственной пограничной службе в Украине». Предложенные проектом Закона изменения направлены на согласование положений, которые касаются:

проведения специальной проверки относительно лиц, претендующих на занимание должностей, связанных с выполнением функций государства или органов местного самоуправления;

ограничения по приему на работу (службу) в органы государственной власти лиц, которые ранее были осуждены за совершение преступлений или на которых на протяжении трех последних лет налагались административные взыскания за совершение коррупционных правонарушений;

требований относительно предупреждения конфликта интересов;

ограничений относительно работы близких лиц;

увольнения с работы лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения.

Вторым разделом указанного законопроекта установлен порядок вступления в силу этого закона в случае его принятия и вступления в действие.

В частности, законопроектом предусмотрено, что должностные лица таможенной службы Украины, специализированных таможенных учреждений и организаций не могут:

иметь в непосредственном подчинении или быть непосредственно подчиненными в связи с выполнением полномочий близким им лицам;

занимать должности, пребывание на которых предусматривает принятие решений по вопросам деятельности предприятий — таможенных брокеров, таможенных перевозчиков, владельцев таможенных лицензионных складов и складов временного хранения, а также служебные отношения с такими предприятиями, если в штате этих предприятий находятся близкие им лица;

принимать участие в работе коллегиальных органов во время рассмотрения вопросов относительно назначения на должность близких им лиц и какой-либо другим способом влиять на принятие такого решения.

Также в законопроекте предусмотрено, что на службу в милицию принимаются на контрактной основе граждане, способные по своим личным, деловым и моральным качествам, образовательному уровню, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять возложенные на милицию задачи. При принятии на службу может быть установлен испытательный срок до одного года. В отношении лиц, претендующих на службу в органах внутренних дел, по их письменному согласию, проводится специальная проверка в порядке, установленном Законом Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”. Лица, которые претендуют на службу в органах внутренних дел, к назначению на соответствующую должность подают по месту будущей службы декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в порядке, установленном законом, и обязаны сообщить руководству органа, на должность в котором они претендуют, о работающих в этом органе близких им лицах. Лица рядового и начальственного состава органов внутренних дел не могут иметь в непосредственном подчинении или быть непосредственно подчиненными в связи с выполнением полномочий близким им лицам.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что работники милиции подают ежегодно до 1 апреля по месту службы декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в порядке, установленном Законом Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”.

Работники милиции, которые привлечены к ответственности за совершение преступления или административного коррупционного правонарушения, увольняются со службы в трехдневный срок со дня получения соответствующим органом внутренних дел копии соответствующего судебного решения, которое вступило в законную силу.

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