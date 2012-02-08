В Украине есть ресурсы для увеличения минимальной пенсии минимум на 50% - Королевская

В Украине существуют реальные ресурсы для увеличения размера минимальной пенсии в 2012 году минимум на 50%. Об этом с парламентской трибуны заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батьківщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, представляя проект постановления «О некоторых вопросах повышения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Она отметила, что необходимые средства можно найти за счет сокращения расходов на обеспечение деятельности парламента, правительства и других органов власти. «Источники, откуда взять средства, я указала в проекте постановления о повышении минимального уровня пенсионного обеспечения. Необходимо пересмотреть уровень минимальной пенсии и на этот год увеличить ее минимум на 50%», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Народный депутат отметила, что задекларированный нынешним правительством уровень инфляции за прошлый год в 4,6% – это чистой воды цинизм и лицемерие, поскольку только тарифы ЖКХ в некоторых регионах страны увеличились на 40%. При этом людям не индексируют и не пересчитывают ни пенсий, ни заработных плат.

«На выходных на Житнем рынке ко мне подошла обычная бабушка лет семидесяти. Когда я ее спросила, как живется, она ответила: «На хлеб еще хватает, а на масло уже нет». 8,5 млн. украинских пенсионеров получают пенсию в пределах 1000 грн. Давайте на минуту представим себе, сколько это – 1000 грн. Вот это – 400 грн., которые надо отдать за квартиру, 300 грн., – на лекарства, и остались 300 – это те 10 грн. на день, на которые надо прожить украинскому пенсионеру», – сказала политик.

Комментируя отказ парламентариев поддержать данный проект постановления, Н.КОРОЛЕВСКАЯ, отметила: «У нас парламент, правительство живут в другой стране, а не в Украине. Они не понимают, что значит прожить на минимальную пенсию в нашей стране. Мы видели, что никто из представителей большинства постановление не поддержал. Они категорически не хотят сегодня повышать пенсии и социальные гарантии», – резюмировала политик.

*** Проект постановления «О некоторых вопросах повышения минимального уровня пенсионного обеспечения граждан Украины» (№8697), зарегистрированный Н.КОРОЛЕВСКОЙ, предусматривал увеличение дотации Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, для обеспечения выплат повышенного размера минимальной пенсии за счет уменьшения на 50 процентов расходов на обеспечение деятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, центральных органов исполнительной власти; средств резервного фонда Кабинета министров Украины и других источников.

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