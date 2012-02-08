Минздрав предлагает увеличить зарплату сельских врачей на 50%

Министерство здравоохранения будет инициировать увеличение зарплаты сельских врачей на 50%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом министр здравоохранения Александр АНИЩЕНКО сообщил во время заседания Комиссии по трудоустройству выпускников 2012 года, которое состоялось в Национальном медицинском университете имени Богомольца.

Он поздравил выпускников с распределением на первое место работы: "Сегодня вы выбираете дорогу на всю жизнь. И скоро почувствуете, насколько ваша профессия нужна людям. Мы вас ждем и надеемся, что с вашим приходом будут внедрены новые технологии, будет развиваться система здравоохранения".

Министр также отметил, что государство готовит ряд стимулов для врачей, которые будут работать в сельской местности.

"Сейчас Минздрав готовит проект постановления Кабмина об увеличении заработной платы сельских врачей первичного звена на 50%. Кроме этого, мы предлагаем нашим региональным коллегам подготовить так называемый пакет "местных стимулов", в первую очередь – обеспечить врачей жильем", – отметил министр.

А.АНИЩЕНКО также сообщил, что в пилотных регионах внедрена новая форма оплаты медикам первичного звена: кроме ставки, планируется установление надбавок и разнообразных доплат за объем и качество выполненной работы.

Перед началом распределения студентов А.АНИЩЕНКО пообщался с ректором университета Виталием МОСКАЛЕНКО и членами распределительной комиссии относительно условий проживания, которые ожидают молодых врачей в регионах. «Выпускники привыкли к нормальным условиям проживания, и наша цель - обеспечить их не худшими условиями на их новых местах работы», – добавил он.

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